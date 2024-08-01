加拿大多倫多藝術節今登場　3支表演團隊作品展現「台灣焦點」

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文化部指出，看嘸舞蹈劇場《少女須知（後）》、軟硬倍事《Three Dots》及驫舞劇場《遇見骨頭》等3部作品能有機會受邀，緣起2020年新冠疫情期間，藝術總監考德威爾（Michael Caldwell）結識蘇品文、陳彥斌Fangas Nayaw、陳武康、黃雯等台灣藝術工作者，持續4年多的線上交流成果。
考德威爾表示，他對感官與身體練習的相關作品情有獨鍾，也是受邀的3支台灣節目特色，「台灣藝術家的創新、跨界能量總是讓人印象深刻。」
文化部說明，《少女須知（後）》是由看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文，是以新冠肺炎疫情期間「獨居的人」面臨的身體勞動作為靈感，藉由「廚房」作為場景、「食譜」作為過程，「上菜」作為目標，結合性別流動概念展演。蘇品文表示，加拿大電壓與台灣同樣是110伏特，很期待在舞台上演出期間煮食一頓純素電鍋飯讓觀眾品嚐。
文化部提到，《Three Dots》則是關於家庭中個人情感、意志不斷流動的跨域表演，將於多倫多夏日藝術節世界首演。軟硬倍事聯合藝術總監陳彥斌Fangas Nayaw、董怡芬夫妻檔攜手5歲女兒Nikar藉由「玩」作為創作概念，結合戲劇與舞蹈，也嘗試以一家三口不同的背景、文化，回應台灣的多樣性。
文化部指出，《遇見骨頭》是由4名表演者透過連結身體與心理的動作系統「克萊茵技巧」發展，探索舞蹈創作與身體運用的可能性。驫舞劇場藝術總監陳武康表示，此行去到加拿大將從熟悉的排練狀況之中抽離，吸收國際觀眾回饋，期待能讓作品走得更遠。