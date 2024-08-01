東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運體操／日本岡慎之助奪個人全能金牌！中國2名將再度無緣搶金

▲年僅20歲的日本體操新星岡慎之助，今（1）日凌晨在男子個人全能決賽上，以86.832的分數力退2位中國好手張博恆、肖若騰，成功搶下金牌，也是個人本屆奧運的第2面金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲年僅20歲的日本體操新星岡慎之助，今（1）日凌晨在男子個人全能決賽上，以86.832的分數力退2位中國好手張博恆、肖若騰，成功搶下金牌，也是個人本屆奧運的第2面金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

岡慎之助締造歷史！日本體操男子代表隊日前在男子競技體操團體決賽上，戲劇性逆轉擊敗中國隊奪下金牌後，年僅20歲的體操新星岡慎之助今（1）日在男子個人全能決賽上，也以總分86.832的分數，驚險擊敗2位中國好手張博恆、肖若騰，成功搶下金牌。至於在本賽事上尋求衛冕的日本橋本大輝，最終則是排在第6，無緣搶下獎牌。

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岡慎之助展現全能身手　個人全能賽順利摘金

岡慎之助稍早則在體操全能資格賽6項項目上，合計共拿下86.865分，以排名第2挺進決賽。進入到決賽之後，岡在6個項目都有出色發揮，且沒有發生重大失誤，最終就以地板14.566分、鞍馬14.500分、吊環13.866分、跳馬14.300分、雙槓15.100分、單槓14.500分，總分86.832分成績，驚險擊敗中國2名好手張博恆的86.599分，以及肖若騰的86.364分。

岡慎之助年僅20歲　挺過傷勢後終盼甜美果實

岡慎之助現年年僅20歲，是在日本國內相當被寄予厚望的體操新星，而上屆東京奧運他因手傷關係錯失資格，前年還遭逢右膝前十字韌帶斷裂重傷，但岡慎之助並沒有因此被擊倒，以本屆巴黎奧運為目標力拼復出。而他日前先是隨著日本隊在團體競技體操上奪下金牌，如今再度在個人全能賽事上奪金，也風光收下2面金牌。

而岡慎之助賽後也接受訪問，談到成功在巴黎奧運上收獲2面金牌，他則表示有這樣的結果，真的非常開心，「我一直都很努力訓練，就是為了在男團和個人賽上能夠奪下金牌，很開心自己在努力練習後，如今得到的成果。自己的目標是在場上盡量不要出現任何錯誤，完整呈現每一套動作，這樣自然就會有好成果，接下來我也將持續挑戰自己，希望往後也能同樣有好表現。」


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