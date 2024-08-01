再見了咪咪！壽山動物園38歲紅毛猩猩7/31離世 戴資穎曾抽空探視
壽山動物園的招牌之一、受到廣大粉絲喜愛的紅毛猩猩「咪咪」，在昨（7/31）日辭世。壽山動物園表示，咪咪已經高齡38歲，相當於人類年齡近80歲，近日飲食及精神狀況均正常，且獸醫檢視也無外傷，是安詳離開。「咪咪」人氣極高，連台灣球后戴資穎之前在疫情期間還曾特別抽空探視，離世消息傳出，讓大小朋友相當不捨。
記者黃韻文／綜合報導
壽山動物園指出，「咪咪」原先是私人飼養，在2008年時才透過收容計畫來到園內。離世時年齡38歲，已相當是人類近80歲高齡的長輩。園方回憶，「咪咪」因早年私養，缺乏足夠攀爬環境，且飲食不均，導致體能狀況不佳，所以牠剛到動物園時，多半時間只能在地面行走。
不過經過飲食調整，並提供高挑棲架的活動空間後，「咪咪」體能也逐漸變好，學會攀爬發揮天性。多年以來，「咪咪」一直是園區內的明星動物。照顧「咪咪」長達10年的保育員徐千貽說，平常放食物或清洗房舍時，「咪咪」都會出來查看或隔著柵欄互動，牠的離開讓人心痛不已。
不只受到保育員、大小朋友喜愛，「咪咪」也圈粉台灣球后戴資穎，小戴曾在疫情期間，特別抽空去高雄探視「咪咪」，還留下逗趣的自拍合照。而「咪咪」去年也在魏德聖執導的電影《BIG》中，飾演「曼妞」一角。壽山動物園提到，雖然「咪咪」的離去令人悲痛，但園方會繼續提供適合動物的飼養環境，陪伴牠們到終老。