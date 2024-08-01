氣爆10周年我們沒有忘記　陳其邁：高雄人堅強地走下去

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「十年前的今夜，是所有高雄人永遠記得的夜晚。」陳其邁感慨地說，一聲又一聲的巨響、一個又一個噴出的水溝蓋、一台又一台緊急停駛的車輛，是這座城市的居民，無論經過多久的歲月，都會不時在腦海中驚現的場景。十年後的今夜，我們沒有忘記，我們記取教訓。
陳其邁指出，氣爆後，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，365天、24小時執勤、監控管線運作狀況，建立跨局處與企業單位即時通報系統。一旦有可疑狀況，立即停止運作，並出動消防、環保等專業單位至現場掌握情形。
近期也結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」強化偵測、應變與決策的效率。每年針對業者辦理管線維運查核、教育訓練及災害防救演練等工作，保障作業同仁跟市民的安全。最重要的，市府逐步推動石化產業與石化管線的遷移及減少，預計可減少工業管線長度111公里，管線行經之里減少82個。
陳其邁也重申，由氣爆受害者及家屬、律師、會計師、市府代表共同組成的委員會仍在運作中，受災民眾的權益，市府也會持續照顧。感謝24小時運作的市府管線安全辦公室基層同仁、全體警消、醫護夥伴，每一位為城市安全與健康，堅守崗位的夥伴。
文末，陳其邁也認為，縱遇挫折與傷痕，耐心照看、堅定爬起，是屬於高雄的精神。我們是團結的高雄人，我們會和這座城市一起，堅強地走下去。