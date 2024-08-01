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氣爆10周年我們沒有忘記　陳其邁：高雄人堅強地走下去

▲高雄氣爆10周年，高雄市長陳其邁昨晚一如往年前往事故地點與罹難者家屬及傷者一同獻花，點上燭光致意。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄氣爆10周年，高雄市長陳其邁昨晚一如往年前往事故地點與罹難者家屬及傷者一同獻花，點上燭光致意。（圖／截自陳其邁臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄氣爆昨(31)日滿10周年，市長陳其邁晚間偕局處首長前往氣爆事故地點與氣爆罹難者家屬及重傷者相聚，一同獻上鮮花，點上燭光，一起回憶悼念，陳其邁也在臉書貼文說，氣爆10年，「我們沒有忘記、我們記取教訓」，我們是團結的高雄人，會和這座城市一起，堅強地走下去。

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▲高雄氣爆10周年，高雄市長陳其邁昨晚一如往年前往事故地點與罹難者家屬及傷者相聚。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄氣爆10周年，高雄市長陳其邁昨晚一如往年前往事故地點與罹難者家屬及傷者相聚。（圖／截自陳其邁臉書）
文中，陳其邁也提及上週的高雄，乘載超越過往颱風所攜帶的雨量。面對風雨無情肆虐，我們仍同心以對，集結力量，團結復原。氣爆十年，我們沒有忘記、我們記取教訓。如同每一年的這一夜，一束鮮花、一盞燭光、一點心意，與罹難者家屬及傷者共度。

▲高雄市長陳其邁偕副市長李懷仁率局處首長赴高雄氣爆事故地點，與罹難者親屬及傷者共度。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁偕副市長李懷仁率局處首長赴高雄氣爆事故地點，與罹難者親屬及傷者共度。（圖／截自陳其邁臉書）
「十年前的今夜，是所有高雄人永遠記得的夜晚。」陳其邁感慨地說，一聲又一聲的巨響、一個又一個噴出的水溝蓋、一台又一台緊急停駛的車輛，是這座城市的居民，無論經過多久的歲月，都會不時在腦海中驚現的場景。十年後的今夜，我們沒有忘記，我們記取教訓。

陳其邁指出，氣爆後，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，365天、24小時執勤、監控管線運作狀況，建立跨局處與企業單位即時通報系統。一旦有可疑狀況，立即停止運作，並出動消防、環保等專業單位至現場掌握情形。

近期也結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」強化偵測、應變與決策的效率。每年針對業者辦理管線維運查核、教育訓練及災害防救演練等工作，保障作業同仁跟市民的安全。最重要的，市府逐步推動石化產業與石化管線的遷移及減少，預計可減少工業管線長度111公里，管線行經之里減少82個。

陳其邁也重申，由氣爆受害者及家屬、律師、會計師、市府代表共同組成的委員會仍在運作中，受災民眾的權益，市府也會持續照顧。感謝24小時運作的市府管線安全辦公室基層同仁、全體警消、醫護夥伴，每一位為城市安全與健康，堅守崗位的夥伴。

文末，陳其邁也認為，縱遇挫折與傷痕，耐心照看、堅定爬起，是屬於高雄的精神。我們是團結的高雄人，我們會和這座城市一起，堅強地走下去。

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