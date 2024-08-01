《魷魚遊戲2》12／26上線！李政宰、李炳憲、孔劉 等3年終於回歸
李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉3年後回歸，Netflix 於今（1）日發布《魷魚遊戲》的上線日期預告，《魷魚遊戲：第2季》將於2024年12月26日於Netflix全球上線，而系列最終季將於2025年上線。此外，更同步釋出《魷魚遊戲》導演、編劇與監製黃東赫親自撰寫的一封信件，想傳達影集的第一手訊息給全球粉絲。
記者黃雅琪／綜合報導
預告中，一群人在大型體育場的跑道上奮力起跑，而當熟悉的背景音樂開始播放，向觀眾席望去，觀眾竟然都穿著具有標誌意義的粉色制服。緊接著，身穿綠色套裝的遊戲參賽者陸續出現，即便有不少人在過程中相繼倒下，其他人卻只能繼續奔跑、不能停下。而站在賽道旁高台的正是戴著黑色幾何面具、操作一切的幕後黑手「代表人物」，身邊站滿了戴著圓形面具的工作人員，彷彿從來不把這些人的生死放進眼裡。
《魷魚遊戲》導演、編劇與監製黃東赫，寫下親筆信件與大家分享製作心情：「真正大賽，現在開始。自《魷魚遊戲》第1季備受全球觀眾的好評至今，已將近3年，在這段期間，還發生了許多難以想像的大事。此刻我無比興奮，能親自以這封信向各位宣布第2季的上線日期，並預告影集將迎來第3季，也是系列最終季。」
回顧《魷魚遊戲：第2季》拍攝的第一天，黃東赫說他心想：「哇，真不敢相信我又回到《魷魚遊戲》的世界！」當下的感覺實在很超現實。黃東赫說：「我也很想知道大家在睽違3年後，再次看到《魷魚遊戲》的感想。在第1季結尾，成奇勳誓言要報仇，更不惜再次返回遊戲中。但他能復仇成功嗎？畢竟遊戲的代表人物這次看來也很難對付。」
黃東赫預告，雙方激烈交鋒的最後贏家，預計2025年上線的第3季完結篇將有分曉：「我自己也渴望看到，我為新的《魷魚遊戲》埋下的種子，能在故事的最後開花結果。我們會竭盡全力，帶來另一段高潮迭起的精彩旅程，請大家敬請期待。感謝全球所有觀眾一直以來的支持，《魷魚遊戲》第2季很快將與大家見面。」