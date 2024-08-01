微型電動二輪車掛牌倒數計時 11月底前儘速掛牌以免受罰
微型電動二輪車（俗稱電動自行車）自111年11月30日起須領牌納管、投保強制險才可上路騎乘，領牌寬限期至今年11月30日到期，請車主應儘速完成掛牌程序，以免受罰。高市警交通警察大隊大隊長黃元民提醒民眾，微型電動二輪車車主使用時請遵守相關規定，需年滿14歲、配戴安全帽、不可載人、也不可任意改裝，違者除將受罰外，也容易於用路時產生危險，得不償失。
記者郭凱杰／高雄報導
微型電動二輪車因不需考照即可上路，深受部分學生、菜籃族或外籍人士喜愛，但這類無牌照且未強制投保的車輛，發生事故常衍生賠償問題，若是涉及肇事逃逸案更是難以追查，因此，立法院修正通過《道路交通管理處罰條例》，將微電車納管，除須登記領用懸掛號牌、投保強制險外，也需遵守相關交通管理規定，讓使用者與用路人更有保障。
辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件，至各公路監理機關辦理微電車實車查核，合格後，由各公路監理機關核發牌照。
黃元民也呼籲，微型電動二輪車車主務必於規定時限內完成掛牌程序，使用時也請遵守相關規定，需年滿14歲、配戴安全帽、不可載人、也不可任意改裝，違者除將受罰外，也容易於用路時產生危險，得不償失，該大隊也將持續與監理單位配合不定期、不定時實施聯合稽查，加強攔查取締及宣導。