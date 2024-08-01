陳零九衰捲JPEX詐騙案！千萬代言費沒收到投資也虧錢　獲不起訴

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2022年8月，JPEX以電子郵件聯繫陳零九的經紀人劉柏良，與滾石音樂公司洽談合作事宜，以1000萬元報酬邀請陳零九擔任平台代言人，時長為期2年。JPEX也與職籃新北國王隊的業務劉建甫聯繫，透過贊助職籃球隊增加曝光度。此外，2023年7月5日JPEX在台北小巨蛋主辦拳擊賽「2023 Tha Gage 拳上終於之戰」，讓JPEX平台獲得高知名度。
檢調獲報JPEX吸金詐騙案，有不少受害者稱是看到陳零九代言後才決定加入，因此對陳零九提出告訴，不過陳零九為此多次喊冤，且JPEX在2022年11月間分兩次，將約新台幣500萬元價值的虛擬幣，打進陳零九的電子錢包，陳零九將其中2成約100萬元變現交給滾石音樂後，JPEX就沒再履行支付尾款，雙方也在2023年7月即前解除合作。
陳零九表示，他不但沒有收足代言費，自己也投資平台買幣，已虧損的700萬元，還有45萬多顆泰達幣卡在JPEX平台，無法兌現。檢察官調查認為，不能光以陳零九擔任代言，就認為是參與詐騙吸金犯罪，且共犯也不會將自己的資產投入JPEX面臨投資虧損的風險，最終獲不起訴處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。