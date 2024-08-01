《明星村長》出事！姚元浩發生「濺血意外」哭喊：我被鋸到手了
好看娛樂製作全新實境節目《我的明星村長》，來到最終回，5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡（Matzka）、禾浩辰接獲豐年祭任務指派，需要製作50個以上竹杯，眾人們開始努力鋸竹子完成工作，卻突然聽到姚元浩哭喊：「我被鋸到手了啦！」發生濺血意外，不幸割傷大姆指，幸好處理後沒有大礙。
記者林奕如／台北報導
節目主軸以SDGs（永續發展目標）為核心精神，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。 5位明星村長們在長達歷經4個月的時間，造訪了瑞芳龍安里、東山鹿埔村、龍潭山水里、阿里山新美村、大埔和平村、旗津中興里、魚池頭社村、萬華西門里，還有最終站台東東河都蘭村，以實際行動參與村民生活，在72小時內完成全村交辦的任務。
本周迎來駐村最終站台東東河都蘭村，明星村長們接到夜巡部落的重要任務，騎著摩托車一路騎上伸手不見五指的山上，途中瑪斯卡提醒大家：「山上有很多獵犬，很恐怖。」果真騎了數分鐘後，就聽到狗群狂吠，接著就看到大群獵犬在路上出現，見到這樣的狀況瑪斯卡直言：「完了！完了！遇到困難了。」畫面超驚險。
來到台東都蘭，卜學亮重拾當年「超級特搜小組組長」身份，在車上移動時姚元浩就提醒說：「亮哥！曹蘭姐住在那裡耶。」卜學亮老神在在地回應：「如果我們來她就會知道。」接著大家先到曹蘭常出現超商，卜學亮詢問：「聽說曹蘭每天早上都會來買咖啡？」迅速獲得店員回應：「今天早上還沒看到她。」
尋人失敗的卜學亮不禁喃喃自語：「今天還沒看到，通常每天都會出現。」沒想到幾分鐘後奇蹟出現，眼尖的姚元浩看到遠處一位機車騎士，立刻大喊：「蘭姐來了啦。」讓人期待村長們遇到本尊，到底會產生什麼樣的火花。