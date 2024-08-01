藍委轟數位身分證浪費公帑 基層看不下去揭真相：馬英九政府推動
審計部近日發布報告再度提及數位身分證相關議題，國民黨立委許宇甄批評是賴清德擔任行政院長任內推動，沒有經過完善評估貿然推動、浪費公帑。對此，知情人士今（1）日表示，數位身分證的推動歷程，最早可追溯回2015年馬英九執政時期研擬發行新式「晶片身分證」，便已是推動數位身分證的政策。
記者陳佩君／台北報導
針對數位身分證，賴清德於2017年9月就任行政院長，該政策2016年內政部早已規劃上路，2019年喊卡是蘇貞昌任內。有內政部基層公務員透露，數位身分證其實是早在馬英九政府就決定的政策，蔡政府接手後持續，但國民黨當過執政黨，不可能不知道自家政策，他感嘆，將重大政策當成政治鬥爭工具，「實在看不下去」。
該名內政部基層公務員回憶，數位身分證原稱「晶片身分證」，在馬英九執政時期就已經提出，並透露2015年內政部即開始研擬將身分證結合自然人憑證功能，推出新式晶片身分證，時任內政部長陳威仁當時也多次對外公開宣布該計畫，「新聞報導都找得到」，凡走過必留下痕跡，國民黨怎賴得掉。
此外，資安學者李忠憲於今年3月6日接受廣播專訪時也表示，不論是藍綠執政，數位身分證一直都在推行，當時馬英九執政時期首推該政策，後被總統蔡英文、副總統賴清德擋下，「那時候賠的錢比現在損失更多倍」。