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郭書瑤爆耍大牌被封殺！鍾瑶力挺好友「有點倒楣」曝她私下照顧人

▲郭書瑤（右）爆出耍大牌，鍾瑶（左）今出席活動，受訪時力挺好友「新聞確實有一點誇張」。（圖／三立提供、郭書瑤臉書）
▲郭書瑤（右）爆出耍大牌，鍾瑶（左）今出席活動，受訪時力挺好友「新聞確實有一點誇張」。（圖／三立提供、郭書瑤臉書）

記者林奕如／台北報導

鍾瑶跟郭書瑤因為拍戲成好友，前陣子郭書瑤傳出耍大牌被封殺，她今（1）日出席三立、華視節目《上船了各位！》記者聯訪，被問到此力挺好友：「她（郭書瑤）有一點倒楣，之前一起合作很好啊，私下看她很照顧工作人員，新聞確實有一點誇張，有點針對。」

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鍾瑶跟郭書瑤同劇的導演、男主角林子閎都有合作過，她說：「我相信瑤瑤（郭書瑤）對劇本有想法，對角色也很努力，可能旁邊的人不習慣這樣方式。」鍾瑶平時也會跟郭書瑤約會，坦言兩人有私交。

胸部意外滲血！38歲鍾瑶「罹1惡疾」開刀驚吐病況：抽了兩桶血出來
▲鍾瑶參與《上船了各位！》媒體聯訪，提到節目一開始胸大肌拉傷。（圖／三立提供）
鍾瑶參與真人實境秀節目《上船了各位！》，她為了節目魔鬼特訓，一口氣游泳3公里，沒想到胸部隱隱作痛，她因為纖維囊腫曾開過刀，起初還以為是舊傷復發，就醫檢查發現是拉傷胸大肌，復原要一個月，為此心情低落，感謝成員包容。

鍾瑶過往情史有吳慷仁、曹晏豪，分手後前任不是有了公開穩定的女友、不然就是迅速結婚，讓她受封「倒數第二個女朋友」，她目前依舊單身，「現在狀態一個人太好了，不急於走入另一段關係。」現在也有嘗試約會新對象，但會排斥演藝圈的人，「演藝圈盡量不要，情緒變化不穩定，但如果真的遇到也隨緣，話不能說這麼滿。」她能接受年紀上下相差3歲範圍。

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