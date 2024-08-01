越南在奧運平行時空？完全沒有任何單位轉播　民間曝三大原因

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越南一名電視台的代表表示，在談判轉播權過程中，最大困難就是費用愈來愈貴，但卻賣不了什麼廣告。即使像歐洲盃、世界盃這樣熱門的足球賽事，想靠廣告把轉播權費用賺回來都很辛苦，何況是較少人關心的奧運。
過去幾年每逢世界大型賽事時，越南只要很晚取得轉播權或根本沒購買，觀眾在網路論壇上的反應往往很激動。然而今年當觀眾得知越南沒有巴黎奧運轉播權時，卻好像已經習慣了。
這名電視台代表指出，觀眾態度變化有很多因素。首先是奧運沒什麼吸引力，會看的人不多；此外，參與巴黎奧運的越南選手很少，且幾乎沒有奪牌的希望；最後，觀眾才剛花力氣收看完2024年歐洲國家盃與2024年美洲盃。
越南今年共有16名選手參加巴黎奧運，截至目前為止有5人已被淘汰，剩下11名選手繼續在羽球、射箭、田徑、游泳、舉重等8項運動賽事中和各國好手較量。
據悉，奧運的轉播權費為1120萬美元（約新台幣3.6億元），有逐年增高的趨勢，越南媒體認為如果民間企業難以承擔費用，政府理應擔起轉播的義務，例如泰國的轉播權費用一半由泰國國家傳播及電信委員會（NBTC）支付，另一半由自企業籌募而來的國家體育發展基金負擔，這次泰國共有6家電視台獲得巴黎奧運轉播權。
越南某電視台主管感嘆，很想買奧運的轉播權，「但太貴了，實在買不起」。在奧運登場前收到很多「為什麼不買巴黎奧運轉播權」的詢問。他說，各家媒體鐵定都很想買，但「轉播權費用飛漲」是最大的問題。
另一名電視台代表指出，除了轉播權很貴，越南無所不在的侵權行為也讓各單位傷透腦筋。「一家公司花了數千萬美元買轉播權，一播出就被盜走，造成轉播單位巨大的損失」。