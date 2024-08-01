全力支援災後復原　黃偉哲：情況急需將先用第二預備金

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黃偉哲表示，在風災過境後部分清潔隊同樣遭受嚴重災損影響，除清潔隊所在地淹水，許多機具車輛與設備也都受損，但同仁們仍堅守崗位，為守護轄區內居民安危，在災後第一時間迅速投入復原工作，全力展開街道清理、消毒作業及登革熱孳生源清除，盡責盡職的精神相當值得肯定。
此外，臺南在環境保護上的用心，從環保局清潔隊親自改造的消毒車便可看見端倪，經改造後的消毒車，不僅可執行一般環境的清潔打掃功能，更可協助防疫使用，他也對於清潔隊同仁的創意及用心深感讚許。
黃偉哲也感謝環境部持續支持臺南清潔隊作業條件改善需求，提升環境清潔與登革熱防治工作效益，期盼中央與地方一起齊心努力合作，為人民營造更優質且宜居的家園。他也指示環保局把需要設備事項列出，俾使中央地方共同協助資源分配，並指出若情況急需的話，市府將先行運用第二預備金，全力支援清潔隊相關運作事宜。
環境部長彭啓明表示，相當感謝且佩服第一線清潔隊員的專業態度，雖然自身受到災損影響，但依然全力投入市容恢復，默默辛苦奉獻的精神令人嘉許。他也肯定南市清潔隊依需求量身打造設計出的消毒車，讚許其加大水箱和車廂型動力機械的運作，不僅能提升工作效率效能，更能充分展現出為民服務的用心，因地制宜的「臺南經驗」非常值得其他縣市借鏡，對於臺南在環保上的創意計畫及想法，環境部也將全力來支援。
環保局說明，該消毒車是中央環境部經費補助，並由臺南清潔隊自行設計，外觀上與一般小貨車相似，但透過加大水箱、車廂型動力機械室的設計，除可提升運用上的效率外，更能保護設備與用具免受風吹日曬雨淋，還可當工具車、路面撿拾警示車等多功能使用，用途相當廣泛且具效益性。今日視察現場也進行消毒車沿街噴灑示範，讓各界實際瞭解消毒車運作方式。
臺南市政府提醒，颱風過後的環境整潔與登革熱防治工作至關重要，必須留意登革熱傳染病散播風險，並呼籲民眾勤於巡查和清理積水容器，落實「巡、倒、清、刷」作業，一起對抗消除孳生源，共同守護保障人民的生命健康。