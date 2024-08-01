NCC委員卸任才轟「政媒集團化」　資深藍委：應該為怠忽職守致歉

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對此，賴士葆指出，王維菁、林麗雲過去被質疑是御用處理中天的大將，卸任前發表公開信，指出台灣政媒集團化炒作土地開發牟利，介入政府人事和政策，侵蝕台灣民主與社會正義等亂象。其實這些民進黨執政以來政府強力介入、掌控媒體，所衍生的弊病，社會輿論早就不斷地批評，惟政府置若罔聞，政媒沆瀣一氣沉淪共生的畸形現象每況愈下，甚至已經危害民主政治的基石。如今由監管媒體的NCC委員口中親自說出，變成讓人感慨萬千。
賴士葆續指，兩位NCC委員在任內任憑獨立機關變成政黨的附隨組織，黨同伐異，打擊異己，對於媒體諸多違法亂紀的事情包庇縱容，目睹媒體喪失監督的第四權，不置一詞，身為監管媒體的機關有權力可以撥亂反正，卻因為擔心得罪當道可能讓官位不保，所以選擇閉口。如今官位做好坐滿要下台了，才發出的正義之聲，或許是出於良心的譴責，兩位委員應該為其任內的怠忽職守向人民致歉。
賴士葆最後說，NCC原本該是獨立機關，卻全然向政府繳械稱臣，NCC不只沒有發揮官箴匡正綠媒大亨與政黨盤根錯節的利益糾葛，甚至配合執政黨的政治考量，蓄意打壓不同政治立場的媒體及在野黨，讓台灣的媒體幾乎全面綠化成一言堂，成為替政府擦脂抹粉的宣導工具。陳耀祥下台，留下一堆爛攤子，行政院肆無忌憚違法讓翁柏宗代理主委，擺明就是陳耀祥2.0，當執政黨的白手套繼續掌控媒體。NCC整組壞了了，立法院即便通過處理人事同意權，提名綠色意識形態的NCC委員，繼續違法亂紀，台灣的媒體依舊沉淪，看不到明天。