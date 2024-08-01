陳零九終於擺脫「JPEX詐騙案」！IG悲吐心聲：以後會更謹慎
藝人陳零九代言JPEX加密貨幣交易平台，不料JPEX日前爆發金融詐騙案，有不少投資人因此受害，光是在香港地區就吸金15.8億港幣（約65億台幣），陳零九也被捲入以被告身分遭傳喚。事後台北地檢署調查發現，陳零九不僅沒收到報酬，自己也因為投資買幣虧損，今（1）日他獲不起訴處分，稍早也透過種子音樂發表回應，並在IG發文表示「以後會更謹慎做每一個決定。」
記者朱祖儀／台北報導
香港加密貨幣交易平台JPEX在2020年成立後，找了不少名人代言，2022年8月透過電子郵件聯繫陳零九當時的經紀人劉柏良，與滾石音樂公司洽談合作事宜，以1000萬元報酬邀請陳零九擔任平台代言人。不料事後JPEX爆出吸金詐騙案，不少受害者指稱因為看到陳零九代言才決定加入，事後陳零九也遭到提告。
歷經大約1年的調查，檢察官發現陳零九不僅沒有收足代言費，自己投資買幣也虧損700萬元，還有45萬多顆泰達幣卡在JPEX平台，無法兌現。最終檢察官認定，不能光以陳零九擔任代言人就認定其參與詐騙吸金，因此陳零九獲不起訴處分。
稍早陳零九也透過所屬種子音樂表示，「如同先前所言沒有做不法的行為，陳零九獲不起訴，本案也終於吿一段落，謝謝大家對零九的關心與支持。」他也在IG轉發相關新聞，表示「謝謝大家關心，以後會更謹慎做每一個決定，事情告一段落，這陣子寫了不少歌，期待與大家分享。」