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豬哥亮辭世7年！兒子謝順福「AI技術」重現父親身影：我爸沒有走

▲豬哥亮辭世7年，他的兒子謝順福以「AI技術」重現父親身影，喊話：「我爸沒有走。」（圖／桃園電影節）
▲豬哥亮辭世7年，他的兒子謝順福以「AI技術」重現父親身影，喊話：「我爸沒有走。」（圖／桃園電影節）

記者黃雅琪／台北報導

第11屆桃園電影節今（1）日盛大舉行發布記者會，宣傳大使温昇豪與「焦點影人」已故喜劇天王豬哥亮之子謝順福同台出席，導演葉天倫到場提到，謝順福以AI技術重現父親身影，技術純熟！謝順福感謝影迷始終記得父親，感嘆喊話：「我爸爸沒有走。」

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桃園電影節「焦點影人」已故巨星豬哥亮，4部重要破億喜劇鉅作《雞排英雄》、《大囍臨門》、《大稻埕》、《大尾鱸鰻》精彩重映。策展人姚經玉提到，葉天倫導演是第一人支持這項合作，朱延平導演則是幫忙聯絡《大尾鱸鰻》導演邱瓈寬，才讓所有影片到位。

▲豬哥亮4部經典電影將於桃園電影節重映，回顧生前身影逼哭影迷。（圖／海鵬）
▲豬哥亮4部經典電影將於桃園電影節重映，回顧生前身影逼哭影迷。（圖／海鵬）
對於豬哥亮生前經典電影能重新放映，他的兒子謝順福直呼：「超開心的！非常非常興奮！」提到告別式的部分，他說都按照爸爸的態度舉辦：「爸爸喜歡人家笑，不喜歡人家哭，所以我們把告別秀辦得像歌廳秀一樣。」他認為「真正的死亡」是被大家遺忘，但影迷們都還記得豬哥亮：「所以，我爸爸沒有走！活派勝利 ！」

謝順福一直希望以AI技術重現父親豬哥亮身影，導演葉天倫透露有看過他重現的模樣，逼真效果令他看傻眼：「今年整個AI技術大幅成長，所以我剛看到都有點嚇人，因為真的就是豬大哥在跟我們說話。」葉天倫期盼未來也能重現「台灣國寶們」年輕時的模樣。桃園電影節將於8月16日到8月29日之間舉行。

▲桃園電影節發布記者會，豬哥亮兒子謝順福（左起）、温昇豪、葉天倫導演現身力挺。（圖／桃園電影節）
▲桃園電影節發布記者會，豬哥亮兒子謝順福（左起）、温昇豪、葉天倫導演現身力挺。（圖／桃園電影節）

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