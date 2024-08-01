警犬找家！新北刑大5隻拉不拉多犬開放領養申請 體型、個性公開
新北市刑事警察大隊警犬隊今（1）日表示，今年共有6隻退役警犬，其中人氣最旺的福星，已獲領犬員預定認養，5隻待找家的退役警犬分別為飛達、首領、XINA、亮亮及YUTU，將自8月1日中午12時至8月20日20時開放領養申請。
記者林莞茜／綜合報導
首先為退役偵爆犬—飛達Frederick，他和福星同胎，個性隨和、和平的守護者，對小學弟Jaguar萬般忍讓，除了好脾氣，也有不易胖好體質，同胎兄弟都在飲控怕體重飆升，只有飛達在增肥，目前身材已達到滿意的狀態「蓄勢待發要成為一名上山下海的男子漢」。
第二隻是唯一女性退役犬偵爆犬—Xina，是個社牛小姐，她是我們隊上能夠跟全部人當朋友的女性，Xina人矮志氣高，是測驗資優生，速度常常輾壓其他同事們，什麼都好Xina唯一需要注意的是她是過敏小姐，對於皮膚養護需要多費點心。
第三隻是退役偵爆犬—首領，名字聽起來很煞氣，不知道還以為他是什麼領導級人物，殊不知他本身是玻璃心男孩，不跟命運低頭的首領，鼓起勇氣工作那麼多年，真的是拜託大家幫他鼓鼓掌，首領一直以來都需要特別細心照顧，不管是心靈上或是身體上，未來都需要有一個能全心全意愛他的人來陪伴他（領犬員本人誠心吶喊！！），總是喜歡引人注意，稱讚他可愛，希望能找到家人願意稱讚他一輩子。
第四隻是退役偵爆犬—亮亮，同樣也是飛達福星好兄弟的亮亮，不同的是，他營養吸收已經到達旺盛的地步，是目前隊上的戰車系男孩，好脾氣從不引戰，活在自己的快樂小世界裡面，每次看到他都覺得他好悠哉，煩惱的不是要工作，是煩惱每天要吃什麼。
第五隻是退役緝毒犬—Yutu，Yutu的字典裡面，沒有什麼獨立自主活出自我這種詞，是少見的橡皮糖型男孩。目光隨時注意領犬員在哪裡，一定要黏著才行，忠誠度逼近100分，都被大家笑說他是「媽寶」，笑起來模樣太暖，跟劉以豪幾分神似。媽寶男孩平常身強體壯，唯獨特別注意骨骼舊疾保養。