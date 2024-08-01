胡瓜搭小黃撿2萬9現金！曝「交警局過程」被讚爆 粉絲歪樓：加碼
綜藝天王胡瓜雖然工作忙碌，但他仍時常透過社群分享生活點滴，或是跟粉絲們分享錄影工作的日常。胡瓜在昨（31）日在社群上發文透露，自己在前往《綜藝大集合》錄影的途中，在搭乘的計程車上面發現了一大疊紙鈔，算了之後得知金額一共是29000元，他當下便把錢交給司機，請對方把這筆錢送去警察局，也希望「失主可以順利找回這筆錢」，貼文曝光後掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
胡瓜昨（31）日透過臉書發文貼出手拿一疊鈔票的照片，並透露自己撿到一筆錢，他表示：「今天是《綜藝大集合》外景日，搭計程車到錄影地點時，忽然發現前座的底下掉了一疊鈔票。」胡瓜撿起整疊鈔票數了之後，確定一共是29000元，他擔心遺失這筆錢的乘客會很著急，便將整疊錢交給司機大哥，請司機幫忙交到警察局。胡瓜也在文中表示：「希望失主可以順利找回這筆錢。」
而從胡瓜的貼文照片中可以看到，他一身打扮輕便的坐在計程車的後座，手上拿著一大疊鈔票，一手指向手中的發票，對著鏡頭露出驚訝的表情，似乎對於自己撿到這一筆意外之財感到相當驚喜。
不少網友看到胡瓜的貼文後，都紛紛留言表示：「瓜哥是好公民」、「瓜哥好心有好報」、「瓜哥好～瓜哥棒～瓜哥好棒棒」、「求瓜哥加碼發紅包！我們大家也都弄丟錢了，求加碼」、「瓜哥帶財，遺失的人一定很著急，拾金不昧歸還失主一定很開心」、「瓜哥是不是會偷偷加碼？」、「瓜哥可以加碼嗎！感覺遺失的人很需要瓜哥的加碼」、「瓜哥真是福星！很有愛心。」