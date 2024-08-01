福斯新聞又為川普抱屈！批Google聊天機器人不談槍擊案是影響選舉
美國前總統、共和黨總統參選人川普上月在賓州造勢遭槍擊，引發譁然。一向力挺川普的美國保守派媒體福斯新聞近日質疑，Google旗下的人工智慧聊天機器人Gemini （雙子星）拒絕回答川普遭槍擊未遂的問題，質疑Google影響選舉。
國際中心顏得智／綜合報導
根據福斯新聞旗下福斯財經網(Fox Business）報導，當他們問及最近關於川普的暗殺事件，Gemini僅告訴他們，「我目前無法就選舉和政治人物提供回答」，並表示「我絕對不會故意分享不精確的內容，但我仍可能會出差錯，因此，當我在改善的同時，您可以嘗試使用Google搜尋」。
福斯新聞質疑，儘管Google在2023年底曾宣布與選舉和政治相關的政策，將會在美國總統大選前夕限制與全球選舉相關的查詢，但在針對川普的暗殺企圖失敗後，關於Google對即將到來的選舉的影響力和爭議只會愈演愈烈。
事實上，Google先前就已表明對聊天機器人 Gemini加以限制，不讓它回答有關今年選舉的問題。對此，Google發言人也再度回應，正如公司去年12月宣布的政策，限制Gemini等應用程式和AI在全球選舉相關查詢中的回應。
另對於重要訊息搜尋可能受到壓制的質疑，Google強調，並無採取任何手動行動，且一直在對自動完成功能系統進行改進。