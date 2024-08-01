BLACKPINK抽超多台灣粉絲過紀念日！神選機率曝　好姐妹一起中獎

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Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa去年底（2023）跟「YG娛樂」續團體合約，但4位成員的「個人合約」自理，她們在2023年11月的英國白金漢宮國宴合體後，至今已有近8個月未同框，大家各忙各的。
除了舉辦簽名會，隔天9日BLACKPINK也會出席電影《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》製作發布會，久違於媒體前公開亮相，屆時勢必掀起滿滿話題。
BLACKPINK 4成員公司與近況：
Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。
Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆。Jisoo目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。
Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她也在6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。
Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。