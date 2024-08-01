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BLACKPINK抽超多台灣粉絲過紀念日！神選機率曝　好姐妹一起中獎

▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Rosé、Lisa將於8月8日跟88位粉絲一起慶祝出道8週年，神選名單上有不少台灣粉絲幸運中獎。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Jennie、Rosé、Lisa將於8月8日跟88位粉絲一起慶祝出道8週年，神選名單上有不少台灣粉絲幸運中獎。（圖／BLACKPINK臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa本月8日出道滿8週年，將於當天舉辦限額88名的粉絲簽名會，得獎名單昨（7／31）公布，發現台灣BLINK（粉絲名）中獎率超高，不少粉絲留言恭喜幸運得獎者，也開玩笑委託帶話「能幫我跟Rosé說我很愛她嗎？」討論熱烈。

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▲BLACKPINK的紀錄片已在全球上映。（圖／CGV KOREA IG）
▲BLACKPINK的電影紀錄片已在全球上映。（圖／CGV KOREA IG）
BLACKPINK已8個多月未合體，久違聚首就獻給出道滿8週年當天，公司「YG娛樂」特地舉辦簽名會，將抽選88位幸運粉絲跟女神見面，得獎名單已公布，不少台灣歌迷紛紛中獎，值得一提的是，得獎者有2位還是好姐妹，命運般的結果，在Threads引起關注，「你是什麼神選之人」、「太幸運了！恭喜」、「讚啦！替你開心」，不少台灣歌迷也委託中獎者幫帶話，希望Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa知道「台灣有多愛她們」。

Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa去年底（2023）跟「YG娛樂」續團體合約，但4位成員的「個人合約」自理，她們在2023年11月的英國白金漢宮國宴合體後，至今已有近8個月未同框，大家各忙各的。

除了舉辦簽名會，隔天9日BLACKPINK也會出席電影《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》製作發布會，久違於媒體前公開亮相，屆時勢必掀起滿滿話題。

BLACKPINK 4成員公司與近況：
Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。

Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆。Jisoo目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。

Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她也在6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。

Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。

▲▼台灣粉絲天選之人，打敗全球不少勁敵，抽中BLACKPINK的出道8週年簽名會。（圖／翻攝Threads、Weverse）
▲▼台灣粉絲天選之人，打敗全球不少勁敵，抽中BLACKPINK的出道8週年簽名會。（圖／翻攝Threads、Weverse）
▲▼台灣粉絲天選之人，打敗全球不少勁敵，抽中BLACKPINK的出道8週年簽名會。（圖／翻攝Threads、Weverse）
 

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