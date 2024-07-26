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BLACKPINK宣布出道8週年隔天公開合體　活動與台灣「有小小關係」

▲BLACKPINK成員Rosé（左起）、Jennie、Jisoo、Lisa將於8月8日出道8週年當天舉辦簽名會之外，隔天9日會公開合體出席記者會。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK成員Rosé（左起）、Jennie、Jisoo、Lisa將於8月8日出道8週年當天舉辦簽名會之外，隔天9日會公開合體出席記者會。（圖／BLACKPINK臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK繼確定8月8日舉辦出道8週年簽名會、明年（2025）年展開新世界巡迴後，今（26）日「YG娛樂」再宣布好消息，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa確定8月9日會公開合體，出席電影《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》製作發布會。

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▲BLACKPINK已有8個多月未合體，如今復出還要舉辦世界巡迴演唱會，粉絲超開心。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK已有8個多月未合體，如今復出還要舉辦世界巡迴演唱會，粉絲超開心。（圖／BLACKPINK臉書）
《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》為BLACKPINK的2023年演唱會紀錄片，將於7月31日全球上映，主視覺海報還是選用4位成員於2023年3月18日坐在高雄世運主舞台的背影，讓台灣Blink（粉絲名）開心不已。

「YG娛樂」今天表示，BLACKPINK確定會出席8月9日位於首爾永登浦時代廣場舉行的電影製作發布會，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa也將親自到電影院向觀眾致謝，該活動的預售票將在8月2日開賣。

Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa最後一次合體，是在2023年的英國白金漢宮國宴，至今相隔8個多月終於同框，BLACKPINK正式全面復出，也確定會在2025年舉辦世界巡迴演唱會

BLACKPINK 4成員公司與近況：
Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。

Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆。Jisoo目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。

Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她也在6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。

Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。

▲BLACKPINK的新電影，選用高雄演唱會當主視覺海報。（圖／BLACKPINK IG）
▲BLACKPINK的新電影，選用高雄演唱會當主視覺海報。（圖／BLACKPINK IG）

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