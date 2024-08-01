金價衝上2458美元後回跌！專家仍看好漲勢 但建議回測這價位再追
美國聯準會（Fed）放「鴿」，美元回落，加上哈瑪斯政治領袖在伊朗遇襲身亡，中東緊張局勢升高，國際黃金價格出現劇烈波動，每盎司一度漲到快2460美元，隨後又回落到2437美元。不過，外匯專家李其展今（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，對金價影響較大的還是美元回弱，金價仍有機會繼續走高，只是不用急著追高，畢竟距離史上新高已不遠，獲利空間不大，建議可等拉回至2400美元再進場。
記者顏真真／台北報導
今日國際金價衝上2458美元，李其展分析，中東地緣政治多少有影響，有些避險題材，但最主要原因還是美元回弱，而且金價還會再往上衝，目前還滿強的，也有機會再創新高。
不過，金價衝上2458美元後，一度回跌到2437美元，目前在2443美元附近震盪，李其展表示，金價這波一度回測2350美元，短線若能守住2400美元，底部就會持續墊高，只要2400美元有撐，基本上金價續漲就沒問題。
至於投資策略，李其展認為，現在不用急著追，目前在2450美元附近，再2%就到歷史高點，獲利空間已沒那麼大，建議可以等回測2400美元，風險也會比較小，金價仍有回測的機會，若今晚美國公布的新就業數據超強，美元反彈，金價就有可能拉回。
※【NOWnews 今日新聞
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