凱米受災戶最多拿5萬　企業災害復舊貸款保證9成

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經濟部也提醒提醒各地方政府，應儘速完成水災災害生活救助查報，主計總處、經濟部、衛福部將儘速災害生活救助金經費撥予地方政府，幫助災民儘快恢復正常生活；此外呼籲民眾可先拍照淹水痕跡及保留相關照片，以利地方政府查對。
災害復舊貸款方面，經濟部說明，可依據「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，檢附受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明或經銀行調查屬實等文件，於受災害次日起1年內向各承貸金融機構申請，貸款利率為中華郵政2年期定儲機動利率加1%（目前為2.72%）。擔保品不足者，可由信保基金提供最高9成信用保證，並免計收保證手續費。中小企業因受災而致財務週轉困難者，經濟部中小及新創企業署可協助中小企業辧理銀行債權債務協商，與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力。
經濟部指出，如有受到風災災害損失，於整建營運場所時，儘量蒐集完整受災證明，包括拍照存證等，以利申請相關租稅減免。詳情請至財政部賦稅署網站查詢相關租稅減免注意事項。 另淹水特別嚴重的屏東、高雄、台南等6個縣市舉辦災後資源說明會，以提供受災企業所需的資源與支援資訊。受災中小企業可運用各項協處措施及災後資源說明會場次，將公布於經濟部中小及新創企業處網站業務消息專區。
經濟部強調，將持續關注災後復原的進展，並確保各項措施的迅速執行，協助受災的家庭與企業儘快重建，恢復正常的生活與經濟活動。