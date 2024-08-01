吳詩儀奪牌哪裡有轉播？中華Hami Video對奧運迷推「60天299元」
2024奧運賽事過了一週，台灣拳擊女子輕量級選手吳詩儀闖進4強，確定至少銅牌入袋，同時也是台灣代表團本屆奧運首面獎牌，預計8月3日晚上11點38分迎戰中國選手楊文璐。台灣羽球「麟洋配」確定進八強，過程中王齊麟數度「坐著打」、「躺著打」，精彩絕倫。中華隊還有很多好手上未登場，距離8月11日還有10天，賽事勢必會更加精彩，想看完整奧運賽事，中華Hami Video針對「一日奧運迷」提供299元方案，一路爽看到閉幕。
記者周淑萍/綜合報導
據了解，以往奧運轉播是由政府出資，無線四台播出，但現在因為權利金越來越高、中華隊參賽項目也變多，所以民眾必須付費，才能看到中華隊所有項目。目前2024巴黎奧運賽事持續進行中，苦等精彩畫面或是苦苦走不到轉播頻道，發揮「鈔能力」可以省事不少。
中華電信Hami Video推出巴黎奧運優惠，提供60天方案，原本需要336元，特價299元，就可以觀看巴黎奧運專區的賽事。接下來還有多場精彩賽事，包含羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟連霸路繼續出戰、桌球好手林昀儒接續出賽，還有本週六羽球女單八強賽、8/5羽球男女單打決賽、體操決賽等。
此外，到目前為奧運MOD與Hami Video提供熱點回看，目前最熱看點前兩名皆為「麟洋配」前兩戰第一分的精彩片段。「巴黎奧運」專區設有中華隊專頁，還可到專區選擇「智慧提醒」並點選追蹤「李洋」、「王齊麟」、「林昀儒」等中華隊選手，只要選手登場，即可收到手機推播選手出賽時刻。