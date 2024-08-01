高雄少年隊和少輔會陪伴少年　未來決定在於選擇而非才能

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其實，阿和是個善良體貼的好孩子，成長於單親家庭，自小爸爸就酗酒成性，無法好好照顧他、甚至無法提供基本生活所需，幸好家中還有奶奶可以陪伴，只是礙於經濟壓力，阿和從國中就開始就需要打工，在家裡有困難時還想辦法湊錢救急。
不過，阿和畢竟只是個大孩子，誤受友人的蠱惑下接觸毒品成癮。所幸在少年隊及時將阿和轉介給少輔會，輔導員不僅透過醫療資源成功讓阿和戒除毒癮，更協助阿和找到工作並陪著他一起熬過回歸正常生活、辛苦賺正當錢的適應期。
穩定工作後，阿和也交了女朋友，女方的爸媽給了他接納與關心，更安排他幫忙家裡的生意。女友一家讓阿和感受到自己從小憧憬的家庭溫暖與歸屬感!阿和告訴少輔會輔導員：「幸好有你，當時候阻止了我誤入岐途，否則我的人生真是難以想像!一直以來，我想要的就只是一般家庭的生活與簡單的幸福啊!」。
高市警少年隊也提醒家長及少年們，當您發覺您的孩子或自身出現上面所提到的曝險行為、陷入觸法風險時，莫慌莫亂，趕緊聯繫少輔會求助是唯一正解!高市少輔會電話：07-3801484。
另外，還有好康要報你知，高市少輔會經常性辦理各項免費活動，相關資訊輕搜尋「高雄市政府少年輔導委員會」臉書粉絲專頁。