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高雄少年隊和少輔會陪伴少年　未來決定在於選擇而非才能

▲少輔員耐心與暖心進行交流輔導過程。（圖／高市警局少年隊提供）
▲少輔員耐心與暖心進行交流輔導過程。（圖／高市警局少年隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

自112年7月1日少年事件處理法新制實施開始，少年發生「無正當理由經常攜帶危險器械」、「施用毒品或迷幻物品但尚未觸犯刑罰法律」、「預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰」3類曝險行為，已不能直接送法院處理，而優先由各縣市少年輔導委員會介入輔導。

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▲規劃多樣化課程活動，提供少年正當休閒及建立歸屬感管道。（圖／高市警局少年隊提供）
▲規劃多樣化課程活動，提供少年正當休閒及建立歸屬感管道。（圖／高市警局少年隊提供）
阿和（化名）就是遭少年警察隊查獲吸食三、四級毒品而轉介到少輔會的大男孩。不出所料，阿和跟多數非自願受輔少年有著一樣的敵意與冷漠，少輔員秉持一貫的耐心與暖心，陪伴、討論、散盡個人魅力，終於逐步化解阿和的防備心，從被動、機械式回應到主動分享生活中大小事。

其實，阿和是個善良體貼的好孩子，成長於單親家庭，自小爸爸就酗酒成性，無法好好照顧他、甚至無法提供基本生活所需，幸好家中還有奶奶可以陪伴，只是礙於經濟壓力，阿和從國中就開始就需要打工，在家裡有困難時還想辦法湊錢救急。

不過，阿和畢竟只是個大孩子，誤受友人的蠱惑下接觸毒品成癮。所幸在少年隊及時將阿和轉介給少輔會，輔導員不僅透過醫療資源成功讓阿和戒除毒癮，更協助阿和找到工作並陪著他一起熬過回歸正常生活、辛苦賺正當錢的適應期。

穩定工作後，阿和也交了女朋友，女方的爸媽給了他接納與關心，更安排他幫忙家裡的生意。女友一家讓阿和感受到自己從小憧憬的家庭溫暖與歸屬感!阿和告訴少輔會輔導員：「幸好有你，當時候阻止了我誤入岐途，否則我的人生真是難以想像!一直以來，我想要的就只是一般家庭的生活與簡單的幸福啊!」。

高市警少年隊也提醒家長及少年們，當您發覺您的孩子或自身出現上面所提到的曝險行為、陷入觸法風險時，莫慌莫亂，趕緊聯繫少輔會求助是唯一正解!高市少輔會電話：07-3801484

另外，還有好康要報你知，高市少輔會經常性辦理各項免費活動，相關資訊輕搜尋「高雄市政府少年輔導委員會」臉書粉絲專頁。

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