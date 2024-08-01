KYMCO光陽5款新車一次看！國產首款「紅牌電動重機」RevoNEX登場

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以「Road Rally」道路拉力為設計靈感，藉由運動化懸浮板件、穿透式導流空力、侵略性獠牙大燈、薄翼雙刃尾燈、操駕取向的中央龍骨架構，造就出CV-R2獨跨界拉力造型。擁有為長途跋涉所設計的超大油箱、中央雙置杯架、45度腿部延伸踏板設計，提供遠程巡弋時的最佳機能與舒適度，結合底盤前緣抬升的設計，讓CV-R2輕鬆跨越各種道路障礙。
🟡黃牌旗艦CV-R5
定位為是KYMCO CV跨界家族中黃牌旗艦的CV-R5，擁有強烈二輪越野意象，經典的ADV摩托設計。配備全新開發的427c.c.高性能汽油引擎，可於轉速5,000轉時爆發4.1公斤米扭力，搭配PTM獨立後搖臂，六連桿後懸吊避震，輕越野底盤配置，高剛性車架設定等優勢。
▲KYMCO兩款純油車，CV跨界系列的白牌旗艦CV-R2(左)、CV跨界系列的黃牌旗艦代表CV-R5(右)。（圖／記者周淑萍攝）
🟡Ionex MiG9白牌電車
MiG9為「充換兩用」電車旗艦，片狀堆疊設計，配置低曲率的平面轉折、數位式排列大燈、巨型前進氣口、弓型後行車燈與距陣導光塊尾燈等設計元素，雙前置物空間、可容納全罩式安全帽的置物箱、延伸腳踏板、更低更窄的座墊設計。
🟡紅牌純電街跑RevoNEX
讓全球車壇期待、重新定義電車性能天花板的KYMCO紅牌大型電動重機街跑RevoNEX，採用半透視分割整流罩，配置子彈頭圓燈，搭配短巧上翹的後半身，前後呼應的造型尾燈。繼承KYMCO大型電動重機超跑SuperNEX的五大設計理念，以電子感應離合器與變速桿，結合先進電控系統、主動聲浪馬達、車輛個性模式，滿足現代街車騎士操控感。
🟡Yogurt女性車款
全新女性車款Yogurt，以「好可愛、好貼心、好駕馭」為主軸，以745mm超低座高，提供26.4公升大車廂、Keyless免鑰匙系統、USB Type-C快充、K-Cool涼感坐墊、可翻轉後照鏡等貼心配備，號稱會是同級最佳61.4km/L油耗。Yogurt iCBS 版售價8萬3500元，Yogurt Keyless 版售價8萬6500元，新車上市即日起至9月30日，最高可享價值1萬元優惠。