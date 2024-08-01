第15屆金漫獎公布24件入圍作品　漫畫家游素蘭獲得特別貢獻獎

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總體參賽趨勢方面，評審團表示，台灣漫畫近年成長十分快速，題材與敘事手法越發多樣，而且因應不同的載體出現各種創作實驗，也在跨域合作與IP（Intellectual Property）應用具備相當活潑的表現，作品選題相較以往更有挑戰性與大膽性，也能看到電子載體的發展越趨成熟，還有許多優秀的條漫（Webtoon）作品出現，讓人更加期待未來的發展。
漫畫新人獎方面，入圍作品包括吳識鴻《OKEN：詩的端倪》、Raiyu《Vtuber 孔子》、基弟台《老師，男友還給我》，評審團指出，入圍作品風格多元而且勇於挑戰既有規範，題材從日常觀察到文史圖像化轉譯，具有時代感而且呈現新銳的創意，繪畫技巧已達成熟水準，能使作品易於理解，有效傳達個人意象給予讀者引發共鳴。
跨域應用獎方面，入圍作品包括澄波藝術文化股份有限公司的《集合！RENDEZVOUS》跨領域應用計畫、遊戲橘子數位科技股份有限公司《看你聽的－漫畫星x文學星的音樂跨域實驗》、果陀劇場的音樂劇《我在詐騙公司上班》，評審團提到，入圍作品已從過往影視改編思維，拓展延伸更多層面，包括合作地方業者、舞台劇改編，以及針對熱門歌曲延伸創作等，這些趨勢代表產業對於改編的思維更加靈活，也更重視多元化，使得改編不再囿於傳統的影像化，而是跟多元媒介產生互文。
漫畫編輯獎方面，入圍作品包括陳雨柔、謝至平的《直到夜色溫柔》、李佩芝的《OKEN：詩的端倪》、彭莉婷的《成為奪心魔之必要3 荒原之歌》，評審團說明，入圍者展現高度協調力及輔佐力，不僅要協助原作與漫畫家統合創意、表現形式與主題深度，也要有效推進漫畫製作進度，充分展現「責任編輯」一職在維持創作品質與出版實務平衡上的關鍵角色。
年度漫畫獎方面，入圍作品包括阮光民《一桿秤仔》、吳識鴻《OKEN：詩的端倪》；廢廢子《直到夜色溫柔》，還有鸚鵡洲、薛西斯的《不可知論偵探2：惡人正機篇（上）》、盧卡斯的《性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選》、狼七的《關於我和鬼成為家人的那件事：在我變成鬼之前》、簡嘉誠的《女伶回憶錄》、阿寶灰灰的《大貓族石橋之後》、Barz的《乩身：踏火伏魔的罪人1》、里約/R1O的《失業殺手互助會》、呼卡的《煉乳咖啡滴答滴》、布克的《地獄遊行4-5（完）》、安妮羊的《手路菜》、曾耀慶的《日闇之時DES JOURS SOMBRES》、銀甫的《人偶3》。
評審團表示，入圍作品的角色故事、內容完整性、表現技法與劇情鋪陳皆有一定水準，而讓評審難以抉擇，也從作品的題材、內容可以看出，作者對於本土文化的自信與興趣，呈現台灣整體社會的走向，越來越多元與開放。
文化部表示，第15屆金漫獎總獎金275萬元，將從入圍名單評選「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」各1名得獎者，以及再從「年度漫畫獎」的6名得獎者從中評選1名「金漫大獎」得主。
文化部指出，第15屆金漫獎得獎名單將於頒獎典禮現場公布，並且配合辦理金漫獎主題特展、獲選書展以及相關線上線下推廣活動，相關資訊陸續公布在金漫獎官方網站與臉書粉絲專頁，歡迎民眾追蹤。