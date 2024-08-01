新北、桃園市民記得儲水！8/12大停水「影響23萬戶」　最久23小時

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桃園8/12停水區域時間一次看
停水地區
龜山區：大同里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、龍壽里。
八德區：陸光里、大成里廣福路、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。
桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、大業里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里。
停水時間（影響15小時）
起：2024年8月12日8:00
迄：2024年8月12日23:00
停水地區
大園區：三石里、埔心里、竹圍里、菓林里。
停水時間（影響18小時）
起：2024年8月12日8:00
迄：2024年8月12日02:00
停水地區
龜山區：新嶺里、嶺頂里、精忠里、龜山里、楓福里、舊路里、泰宏社區、大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、南上里。文青里(A7 合宜宅、體育大學、長庚大學)、楓樹里(中坑街及風尾街)。
蘆竹區：瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。
停水時間（影響23小時）
起：2024年8月12日8:00
迄：2024年8月12日7:00
降壓區域
桃園區/三民里、中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中正里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、南門里、大林里、忠義里、成功里、文中里、文化里、文昌里、文明里、朝陽里、東埔里、東山里、東門里、武陵里、民生里、永安里、永興里、泰山里、玉山里、萬壽里、西湖里、西門里、長德里、長美里、青溪里、龍岡里。
降壓時間（影響14小時）
起：2024年8月12日8:00
迄：2024年8月12日22:00
停水注意事項！3個階段一次看
停水前：
請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
停水期間：
停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。
復水後：
自來水公司於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。
確認相關停復水進度，可至停水查詢系統（點此連結）查詢。