漢神洲際購物廣場今上樑 候西峰：「鐵定」明年11月開幕

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漢神購物中心總經理南野雄介表示，2020年宣布漢神洲際進駐台中時，周邊房價一坪20多萬元，現在已經漲到50多萬元，北屯區人口流入全台第一。漢神洲際總面積含立體停車場共約6,6萬坪，規劃地上七層，預計引進500個國內外品牌，將會融合百貨及購物中心優點，打造一個結合奢華購物、特色餐飲及電影院、多功能展覽場域等新型購物中心。
候西峰表示，漢神洲際受到疫情衝擊，造成缺人及缺料，營造成本暴增50%。但因團隊排除萬難，工程順利推動，明年11月「非開不可」。且以漢神百貨在高雄2個店的營業面積約4萬坪對比，台中漢神營業面積比高雄2家更大，年營業額應該超過300億元，「一不小心也許就會超越新光三越和大遠百」。接下來在日月潭畔的漢來日月行館9月即將開幕，請大家拭目以待。
候西峰說，台中是消費力最強的城市，集團旗下漢來美食看好漢神洲際發展前景，預計引進最強的自助餐島語及超人氣溜溜酸菜魚等四個品牌，讓最會吃又最愛吃的台中人，吃到最好的東西。目前招適進度已達9成。
市府秘書長黃崇典表示，漢神洲際購物中心座落在台中人口第一大行政區北屯區，鄰近第二大的西屯區，人口加總近55萬人，不僅是台中極具發展潛力的地方，也是台中最繁榮，人口最密集區域。台灣人壽、午資公司與漢來集團三方合作投資近百萬億元，代表企業對台中經濟前景很有信心，市府在此也大力發展，包括串聯興建中的台中會展中心、綠美圖及台中巨蛋體育館等，此處可謂發展蓬勃，期許打造成為台中曼哈屯。
漢神洲際購物廣場以珠寶盒為設計概念，同時採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源，當陽光映照時反射出璀璨光芒，就宛如光彩奪目的珠寶盒般熠熠生輝。在交通面位處中彰投最重要的移動大動脈74號快速道路上，國道1號、4號連接74快速道路，更便於中部地區各區域及其他縣市顧客到達，除了便捷的交通路網，漢神洲際也因應顧客停車需求，規劃市區商場最大的停車場空間，共6,500個汽機車停車空間，包括2,500個汽車停車位及4,000個機車停車位，解決台中商場每逢假日面臨一位難求的停車問題，提供消費者更舒適優質的購物休憩空間，並可望增加2,500名就業機會，一同創造台中區域的繁榮及發展