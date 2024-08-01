跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！拎「熊抱哥」現身機場 湧上百人送機
台灣跆拳道好手，有「國民女友」、「跆拳道甜心」稱號的羅嘉翎，上屆東京奧運以黑馬之姿摘下銅牌，今（1）日晚間將飛往法國開啟巴黎奧運之旅，羅嘉翎一現身桃機就引來全場歡呼，數百名學弟妹列隊替她送機，羅嘉翎則是帶著自己最愛的粉紅「熊抱哥」，就連愛犬「歐爸」也在身邊陪著她，面對如此大陣仗他也坦言嚇了一跳，期盼自己能乘載已經出賽的中華隊夥伴精神，在奧運會上全力以赴。
記者張志浩／綜合報導
羅嘉翎是台灣本屆唯一入選奧運的跆拳道選手，本屆巴黎奧運列為大會第6種子，首戰將在父親節（8/8）展開，不過羅嘉翎前段時間因腳傷所苦，她受訪時提到自己的身體狀況「持續往好的方向發展」，看著已經出賽的學長楊勇緯、戴資穎、麟洋配等人，較晚出賽的羅嘉翎也頗有感觸，希望能延續他們拼戰的精神。
提到和上屆東京奧運的心境差異，羅嘉翎表示，因為較晚出發的原因，除了較多時間維持狀態外，也看了中華隊很多人上場，現在要出發的心情特別有感觸；教練劉聰達則說明，因為賽程安排較晚，能有更多時間調整，現階段動作、感覺都還不錯，上場就是全力以赴，不要想太多，「我們的目標就是要突破上屆成績。」
羅嘉翎分享，過去自己就曾到巴黎比賽，對巴黎的印象還不錯，這次前往奧運除了比賽，也很期待「中繼站及完善的後勤補給」，環境很好；而她自己也帶了不少寶貝一同前往，其中最不可或缺的就是「熊抱哥」，羅嘉翎從踏入機場到受訪都抱著它，羅嘉翎說「我很多娃娃會輪流陪我比賽，這次換它，有它陪我一起睡覺會比較安心」。
有趣的是，除了上百位學弟妹在機場穿著跆拳道服送機外，羅嘉翎還戴帶上自己的愛犬「歐爸」相當吸睛，羅嘉翎上屆奧運前，陪伴多年的愛犬「小凡」過世令她相當難過，而近期新養的「歐爸」相當活潑，在備戰奧運時許久沒有回家，今天在機場看見「歐爸」讓他很開心，緊張的情緒也有所放鬆。