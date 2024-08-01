向中央請命　黃偉哲將全力爭取防洪建設經費

受到凱米颱風及海水潮位拉高影響，造成臺南市溪北沿海地區包括北門、學甲及佳里市區積水災情，針對該轄區治水防洪工作，市府皆積極採渠道拓寬整建、部落防護、設置防潮閘門及增設抽水設備辦理改善，但面臨越來越極端的水文挑戰，市長黃偉哲將計畫再向中央爭取治水經費，持續性地辦理治水改善。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市主要受到凱米颱風時間為7月24日至7月26日，尤其以7月25日下午2點至5點期間，短短3小時最高就降下約200mm降雨量，且又逢潮位拉高，以溪北沿海低窪社區，即造成積淹水災情，轄區內渠道都接近9分滿，加劇內水排除的困難，例如北門區的文山里、北門里及永隆里；學甲區的豐和里及三慶里等，甚至佳里市區及將軍市區皆有發生短延時積水問題。
黃偉哲秉持治水不停歇的方針，原屬於逢雨必淹的地區，皆成功抵禦有效發揮治水成效，如北門三寮灣社區及錦湖社區、將軍區青鯤鯓社區、學甲新舊渡子頭社區以及學甲北側市區等，經投入經費完成的水利工程，解決以往長延時的積水陳痾，然而仍有未竟完善部分。
黃偉哲將積極與中央爭取防洪建設經費，並重整區域排水體系及堤防整治。如北門區及學甲區主要的新田寮排水、岸內排水、頭港排水、鹽原排水及營後排水等，利用綜合治水工法，避免外水溢入威脅及加速內水導排，一一解決淹水點問題。期盼能逐步改善淹水，減輕民眾淹水之苦。