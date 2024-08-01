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鳳梨認了揮拳家暴稱「男人互毆」！轟前任罔腰帶風向：我早就麻痺

▲鳳梨（左圖左）和罔腰（右）有過舊情，兩人因為盜刷信用卡疑雲爭吵，罔腰指控鳳梨曾家暴，鳳梨則怒轟罔腰帶風向。（圖／鳳梨、罔腰IG）
▲鳳梨（左圖左）和罔腰（右）有過舊情，兩人因為盜刷信用卡疑雲爭吵，罔腰指控鳳梨曾家暴，鳳梨則怒轟罔腰帶風向。（圖／鳳梨、罔腰IG）

記者林奕如／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）過去和變性網紅罔腰（江嘉文）有過一段情，昨日鳳梨突然在IG限動點名指她「盜刷信用卡4年」，沒想到罔腰反擊，貼出疑似被家暴的影片。鳳梨今（1）日在IG回應，指出這是「蘭（男）人之間你挑釁然後互ㄡ（毆）沒什麼好奇怪的，講話斷章取義本來就是你的特性，我早就麻痺了。」

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鳳梨曬出和老婆的合照，他表示：「不用一堆廢話，我跟我老婆五年來也不曾有過問題，你跟誰都有問題，自己檢討自己一下，發十年前的影片舊聞重談帶風向，我其實也沒什麼影響。」他再次向罔腰追討這4年刷的卡費，已經跟銀行告知並且停卡了，「刷多少還多少就這樣，我也沒有跟你收利息，對你算仁至義盡了。」

▲鳳梨遭喊毆打片是「男人互毆」！　怒轟罔腰帶風向：我早就麻痺（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（左）曬和老婆（右）合照，強調之前打罔腰是「男人互毆，沒什麼好奇怪的」。（圖／鳳梨IG）
鳳梨直接承認歐打罔腰，並且覺得影片是10年前往事，此事引起不少網友熱論。罔腰曝光的影片中，可見鳳梨對罔腰不斷拳打腳踢，嘴裡還爆著粗口，罔腰也一直道歉「老公對不起」。

罔腰曬出醫院的診斷證明，身上有8處受傷，並且無奈發文：「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你啊，怕你又來我家砸鐵門，我不自殺聲明，我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」罔腰也澄清自己並沒有盜刷，也願意溝通。雙方目前各說各話，宛如羅生門。

▲鳳梨遭喊毆打片是「男人互毆」！　怒轟罔腰帶風向：我早就麻痺（圖／罔腰IG）
▲▼罔腰曝光曾被鳳梨家暴影片、被毆打的驗傷證明，喊話過去5年因為害怕不敢公開，現在不怕了。（圖／罔腰IG）
▲罔腰曬出自己被毆打的驗傷證明，喊話過去5年因為害怕不敢公開，現在不怕了。（圖／翻攝自罔腰IG）
 
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