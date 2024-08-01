鳳梨認了揮拳家暴稱「男人互毆」！轟前任罔腰帶風向：我早就麻痺
網紅鳳梨（吳泓逸）過去和變性網紅罔腰（江嘉文）有過一段情，昨日鳳梨突然在IG限動點名指她「盜刷信用卡4年」，沒想到罔腰反擊，貼出疑似被家暴的影片。鳳梨今（1）日在IG回應，指出這是「蘭（男）人之間你挑釁然後互ㄡ（毆）沒什麼好奇怪的，講話斷章取義本來就是你的特性，我早就麻痺了。」
記者林奕如／綜合報導
鳳梨曬出和老婆的合照，他表示：「不用一堆廢話，我跟我老婆五年來也不曾有過問題，你跟誰都有問題，自己檢討自己一下，發十年前的影片舊聞重談帶風向，我其實也沒什麼影響。」他再次向罔腰追討這4年刷的卡費，已經跟銀行告知並且停卡了，「刷多少還多少就這樣，我也沒有跟你收利息，對你算仁至義盡了。」
鳳梨直接承認歐打罔腰，並且覺得影片是10年前往事，此事引起不少網友熱論。罔腰曝光的影片中，可見鳳梨對罔腰不斷拳打腳踢，嘴裡還爆著粗口，罔腰也一直道歉「老公對不起」。
罔腰曬出醫院的診斷證明，身上有8處受傷，並且無奈發文：「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你啊，怕你又來我家砸鐵門，我不自殺聲明，我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」罔腰也澄清自己並沒有盜刷，也願意溝通。雙方目前各說各話，宛如羅生門。
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