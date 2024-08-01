5-6月電子發票4大獎！109人抱走2.15億　近7成用載具存雲端發票

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為方便民眾儲存及管理公用事業的雲端發票，財政部攜手國內自來水、電力及瓦斯業者，推動民眾於超商繳費時，出示手機條碼載具儲存公用事業雲端發票服務，立即享有統一管理發票的便利生活。
財政部也在今日公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，這期特別獎中獎號碼為「86396830」，經統計這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有109位，獎金合計超過2億1540萬元，對中其他獎項的獎金達25億7478萬餘元。
至於109位中獎得主，有76位使用載具儲存雲端發票，其中使用手機條碼有35位、會員載具有23位、跨境電商電子郵件有5人、電子票證1位、公用事業載具11位及信用卡載具1位。
財政部也呼籲，民眾在消費時多利用載具儲存雲端發票，並完成雲端發票四部曲，1、安裝統一發票兌獎APP；2、申請或綁定手機條碼；3、設定領獎帳戶；4、設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎，每期包含100萬元獎30組、2千元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎195萬組，對獎機會多1次。