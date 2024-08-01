「日月町」全台最美休息站今開幕 純美建築成新地標

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洪乙彥進一步指出，日月町複合式商場是第一期開發，接著第二期佔地8000坪就緊鄰日月町，將規劃成為「魔法森林」，引進文創商品、藝術家及各地農特產品，要落實日月町標榜的新生活體驗，讓藝術品不再侷限在藝廊才能展出，就像一座具有魔法的森林，在這裡可以創造無限可能，值得拭目以待。
縣長許淑華表示，日月町位於國6愛蘭交流道下，過去有人認為遊客只會快速通過，不值得開發。感謝精英開發投入巨資開發「全台最美休息站」，不僅引進國際及國內知名品牌，也將南投特產推展出去，有助於帶動地方經濟繁榮。
日月町複合式商場白色主體建築，三至四樓是日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，打造生活風格美學空間，並引進東京人氣咖啡店WIRED CAFÉ。此外，進駐品牌包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等。山延廊空間則匯聚眾多品牌餐飲化身為獨家餐車限定店，並設置了全台最美的中油加油站、特爾電力超充旗艦站，以白色為主調，展現極致的素雅之美。
在眾多進駐品間中，位於1樓的「日月本家」最吸睛。這是一個融合創新與傳統的品牌，致力於延續古人智慧並深植在地文化於產品中。限定商品大地之春、熾熱之夏、和風之秋、霜香之冬口味獨特，詮釋古老智慧二十四節氣並創造嶄新、打破傳統，店內打造策展型創意空間，讓產品如同藝術展品，消費者在購物中感受濃濃在地文化風情。
歡慶開幕推出「尋找浮拉格」活動，憑園區單筆消費發票面額滿$200即可參加，有機會獲得餐券等限量好禮。TSUTAYA BOOKSTORE日月町店也推出開幕滿額贈與加價購好禮， 即日起至15日，凡於店內消費即可以199元加購IRITA 保濕、緊緻雙膜組、滿299元即贈新肌霓無境之旅洗沐護膚體驗組。