清景麟攜手三地打造南部最大案「AI慕光城」

「日月町」全台最美休息站今開幕 純美建築成新地標

▲斥資十餘億元打造的「日月町複合式商場」，被譽為全台最美休息站，今天熱鬧開幕，縣長許淑華出席致賀。（圖／業者提供）
▲斥資十餘億元打造的「日月町複合式商場」，被譽為全台最美休息站，今天熱鬧開幕，縣長許淑華出席致賀。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

由精英開發斥資十餘億元，歷經三年打造的「日月町複合式商場」，今天由精英開發董事長洪乙彥、台灣蔦屋董事長橋本龍之介與南投縣長許淑華等人聯手剪綵後，被譽為「全台最美休息站」的全新生活體驗商場正式開幕。縣長許淑華感謝日月町不僅引進國際品牌，也把南投13鄉鎮特產行銷出去，打開南投國際觀光市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
坐落在前往日月潭的必經之地的「日月町複合式商場」，以生活為核心概念，匯集購物、觀賞、休息、餐飲及放鬆心靈，是全台唯一擁有日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE的休息站。洪乙彥表示，引進知名日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，是要創造埔里更多新價值。因為台灣除了台北有西門町，南投埔里也有個日月町，將南投最好的東西推展出去，也迎接來自全台甚至全世界的人，看到南投、台灣的美。

▲坐落在前往日月潭的必經之地的「日月町複合式商場」，純白建築超吸，被譽為最美休息站。（圖／業者提供）
▲坐落在前往日月潭的必經之地的「日月町複合式商場」，純白建築超吸，被譽為最美休息站，也是埔里最美新地標。（圖／業者提供）
洪乙彥進一步指出，日月町複合式商場是第一期開發，接著第二期佔地8000坪就緊鄰日月町，將規劃成為「魔法森林」，引進文創商品、藝術家及各地農特產品，要落實日月町標榜的新生活體驗，讓藝術品不再侷限在藝廊才能展出，就像一座具有魔法的森林，在這裡可以創造無限可能，值得拭目以待。

縣長許淑華表示，日月町位於國6愛蘭交流道下，過去有人認為遊客只會快速通過，不值得開發。感謝精英開發投入巨資開發「全台最美休息站」，不僅引進國際及國內知名品牌，也將南投特產推展出去，有助於帶動地方經濟繁榮。

▲日月町一樓洪鑼灣餐廳內設置展示櫃，展出南投各鄉鎮農特產，全力推展南投產業觀光。（圖／業者提供）
▲日月町一樓洪鑼灣餐廳內設置展示櫃，展出南投各鄉鎮農特產，全力推展南投產業觀光。（圖／業者提供）
日月町複合式商場白色主體建築，三至四樓是日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，打造生活風格美學空間，並引進東京人氣咖啡店WIRED CAFÉ。此外，進駐品牌包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等。山延廊空間則匯聚眾多品牌餐飲化身為獨家餐車限定店，並設置了全台最美的中油加油站、特爾電力超充旗艦站，以白色為主調，展現極致的素雅之美。

▲日月町引進日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，首日開幕即吸引如潮先睹為快民眾。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.1)
▲日月町引進日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，首日開幕即吸引如潮先睹為快民眾。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.1)
在眾多進駐品間中，位於1樓的「日月本家」最吸睛。這是一個融合創新與傳統的品牌，致力於延續古人智慧並深植在地文化於產品中。限定商品大地之春、熾熱之夏、和風之秋、霜香之冬口味獨特，詮釋古老智慧二十四節氣並創造嶄新、打破傳統，店內打造策展型創意空間，讓產品如同藝術展品，消費者在購物中感受濃濃在地文化風情。

▲「日月本家」是一個融合創新與傳統品牌，以策展方式展示商品，讓人感受濃濃文創風。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.1)
▲「日月本家」是一個融合創新與傳統品牌，以策展方式展示商品，讓人感受濃濃文創風。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.1)
歡慶開幕推出「尋找浮拉格」活動，憑園區單筆消費發票面額滿$200即可參加，有機會獲得餐券等限量好禮。TSUTAYA BOOKSTORE日月町店也推出開幕滿額贈與加價購好禮， 即日起至15日，凡於店內消費即可以199元加購IRITA 保濕、緊緻雙膜組、滿299元即贈新肌霓無境之旅洗沐護膚體驗組。


漢神洲際購物廣場今上樑 候西峰：「鐵定」明年11月開幕

和平區公所行銷梨山水蜜桃 買水蜜桃送高麗菜衝買氣

「台中名店節」天天抽大獎 20餘名店數位轉型聯合促銷

台中玩劇場藝術節開鑼 曾能汀：藝起來中山堂FUN暑假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生