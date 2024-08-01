《長相思2》檀健次大戰吐血哭暈粉絲！楊紫「小夭」熱度2億破紀錄

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另外，她和檀健次在劇中有也擦出不少CP火花，在一檔節目中她爆料：「和檀健次是多年網友，因為我之前追過他的一部戲，我很想知道後面的劇情，剛好我也認識另一位同劇演員，對方就將我們三人拉一個群組，讓檀哥（檀健次）直接劇透。」當時一起錄節目的檀健次則回應：「那部戲是歷史劇，所以我還以為對方是歷史學家，後來才知道是楊紫。」
「相柳」角色在結局領便當，回想起拍攝過程，檀健次說：「拍攝花了4天左右，每天都是心力交瘁，那時候特別熱，每天都在那個山頭上、特別曬，在那樣艱苦的環境裡，反而能刺激出更多心態。」而演歌雙棲的他也聊到自己的歌《美麗的孤獨》很適合「相柳」，「在那樣的世界有很多人不接納他，他喜歡上一個遙不可及的女孩，沒辦法對他訴說愛意，只能默默守護，無所不在的相伴」。他認為演員跟角色是互相成就，「謝謝相柳讓我飾演了他，也謝謝觀眾對相柳的喜愛，希望他在另一個平行世界安好」。
鄧為在《長相思》開播後晉身「大勢男星」，他謙虛地表示：「其實差距蠻大的，也是想拍到更多不一樣的角色，讓大家看到更多不同的可能性。」而他也爆料主演群中與劇中角色反差最大的是「張晚意」，他認真地說：「張晚意平時就很正經，特別像老幹部一樣，但說出來的話又少年感十足，就是反差很大、很好笑。」至於自己則是「個性變化大」他笑說：「我也不知道耶，可能因為我是雙魚座吧，而且塗山璟都有九個尾巴了，我怎麼不能有九種個性呢。」
張晚意在《長相思》中飾演隱忍不得志的西炎王孫「瑲玹」，他認為只能用「難」一個字來形容這個角色，前期為了找妹妹（小夭）很難，後期找到妹妹也很難，為了守護她要做出犧牲也很難。「我擁有一切力量卻失去了人，他的人設上並不完美，所以我想要竭盡全力為他創作不一樣的高光。我覺得他很需要讀『心理學』，每一場哭戲我都感覺他的心在滴血」。劇中「瑲玹」的爺爺「西炎王」總在他要對「小夭」告白時摀住他的嘴，或是命人將他拖走，對此張晚意也笑著說：「我也覺得是爺爺壟斷了瑲玹和小夭的感情線，都怪他害瑲玹失去了愛情。」
《長相思》改編自桐華同名小說，講述人、神、妖混居的大荒世界，由西炎、辰榮、皓翎三國鼎立，流落大荒的皓翎國王姬「小夭（楊紫 飾）」，歷經百年顛沛流離，丟了自己尊貴的身分，也放棄了原本的女性容貌。在清水鎮成為專門醫治不孕的流浪醫師「玟小六」，因緣際會下救起生命垂危的「塗山璟（鄧為 飾）」，後與九頭妖「相柳（檀健次 飾演）」相識，並和西炎王孫「瑲玹（張晚意 飾）」相認，隨著經歷越多，「小夭」的身世越發清晰，四人的故事終將結局。