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戴資穎奧運羽球生涯最後一舞！AIT發文力挺：我們為小戴感到驕傲

▲台灣羽球一姊戴資穎發文透露，自己原本不知道可以撐到奧運開打，沒想到還打到第二輪。（中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎發文透露，自己原本不知道可以撐到奧運開打，沒想到還打到第二輪。（中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣羽球好手戴資穎在昨（31）日在巴黎奧運「最後一舞」敗給泰國好手依瑟儂（Ratchanok Inthanon），兩人賽後互相擁抱，感動許多球迷。而戴資穎也發文感謝大家支持，今（1）日美國在台協會（AIT）也發文表示：「我們為小戴感到驕傲。」並表示：「她奮戰的身影也將永留大家心中，代表勇於挑戰、全力以赴的精神。」小戴昨日落敗後忍不住淚灑球場，她今發文透露，賽前有幾天無法正常行走，甚至覺得自己無法上場，稍早她再透過IG限時動態抒發心情，小戴表示：「結束我夢想中的舞台，怎麼撐到現在的，我不知道。」不過也有不少球迷、演藝人員前往留言打氣。

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美國在台協會寫下：

昨晚我們也跟大家一樣欣賞了小戴令人動容的比賽，小戴奮戰到最後一秒依然不放棄的精神，以及她多年來帶給全世界球迷、青年、女性與體育界的影響，深深的感動與啟發了所有人。我們為小戴感到驕傲，相信她的風範將鼓舞更多年輕運動員，她奮戰的身影也將永留大家心中，代表勇於挑戰、全力以赴的精神。

今年巴黎奧運的女性運動員比例創下新高，有將近一半的競賽者為女性，賽程包括152個女子項目、157個男子項目和20個男女混合項目。美國代表團有338位女性參賽，佔美國隊53%，居各國之冠。我們很高興看到更多性別平權，也為所有女性運動員喝采！

戴資穎痛哭後冷靜發文　透露心聲

戴資穎表示，這幾個月以來，一直沒能正常訓練，「知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。」

貼文不只看哭成千上萬粉絲，也吸引好友留言，依瑟儂就用英文回覆，「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳」，並附上一張與戴資穎的合照，而中國名將陳雨菲也暖心回覆，「還想再說一次，妳真的很棒」，讓網友都紛紛按讚。

戴資穎從2021年東京奧運後就想要引退，但受到膝傷困擾，她日前接受訪問時透露，自己3年前就想退役，但打完亞運會，又想拚奧運，但沒想到會這麼艱辛，30歲的戴資穎，從2009年開始代表台灣出賽，也為自己的奧運生涯，畫下完美句點。


▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，31日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，31日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）

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