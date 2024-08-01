戴資穎奧運羽球生涯最後一舞！AIT發文力挺：我們為小戴感到驕傲

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚我們也跟大家一樣欣賞了小戴令人動容的比賽，小戴奮戰到最後一秒依然不放棄的精神，以及她多年來帶給全世界球迷、青年、女性與體育界的影響，深深的感動與啟發了所有人。我們為小戴感到驕傲，相信她的風範將鼓舞更多年輕運動員，她奮戰的身影也將永留大家心中，代表勇於挑戰、全力以赴的精神。
今年巴黎奧運的女性運動員比例創下新高，有將近一半的競賽者為女性，賽程包括152個女子項目、157個男子項目和20個男女混合項目。美國代表團有338位女性參賽，佔美國隊53%，居各國之冠。我們很高興看到更多性別平權，也為所有女性運動員喝采！
戴資穎痛哭後冷靜發文 透露心聲
戴資穎表示，這幾個月以來，一直沒能正常訓練，「知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。」
貼文不只看哭成千上萬粉絲，也吸引好友留言，依瑟儂就用英文回覆，「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳」，並附上一張與戴資穎的合照，而中國名將陳雨菲也暖心回覆，「還想再說一次，妳真的很棒」，讓網友都紛紛按讚。
戴資穎從2021年東京奧運後就想要引退，但受到膝傷困擾，她日前接受訪問時透露，自己3年前就想退役，但打完亞運會，又想拚奧運，但沒想到會這麼艱辛，30歲的戴資穎，從2009年開始代表台灣出賽，也為自己的奧運生涯，畫下完美句點。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。