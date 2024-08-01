哈馬斯高層又少一人！以軍證實成功擊斃軍事領袖　誓言殲滅哈馬斯

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以軍在今年7月已證實擊斃薩拉馬，不過一直無法確認戴夫生死。戴夫是哈馬斯的下屬軍事組織卡桑旅 （Ezzedeen Al-Qassam Brigades ）領導人，據傳他已躲過至少以色列7次暗殺；以色列當局認定戴夫是去年10月7日謀劃突襲，造成1200名以色列人喪生的恐攻首腦之一。
報導稱，一名以色列軍方官員透露，以軍發動了「精確、有針對性的襲擊」，但一直到稍早收到新情報後，才有信心確認戴夫也在該次行動中被斬首；以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，戴夫之死是以色列「瓦解哈馬斯的重要里程碑」，並稱這個軍事行動反映出哈馬斯已經分裂，「這些恐怖分子若不投降，就會被殲滅。」
文內也提到，這名過去數十年習慣不斷變換住所，避免遭到追蹤暗殺，因此得到「客人」（the Guest）綽號的哈馬斯領導人，自1995年起開始策劃並大量殺害以色列士兵和平民，不只是以色列的頭號通緝犯，也被美國國務院列入恐怖分子名單，國際刑事法院更在今年5月批准了對他的逮捕令。
外媒指出，在連續兩天傳出戴夫與哈尼亞死訊後，哈馬斯領導人還剩3位；包括加薩地區領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）、哈瑪斯聯合創始人扎哈爾（Mahmoud Zahar）、前哈瑪斯政治局主席馬沙爾（Khaled Meshaal）。
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