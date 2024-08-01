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哈馬斯高層又少一人！以軍證實成功擊斃軍事領袖　誓言殲滅哈馬斯

▲哈馬斯又一名領導人身亡，以色列當局宣布於七月一次空襲成功擊殺哈馬斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈馬斯又一名領導人身亡，以色列當局宣布於七月一次空襲成功擊殺哈馬斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas） 領導人之一、政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遭到暗殺，包含伊朗及哈馬斯當局都將矛頭指向以色列，今（1）以色列當局宣布在7月一次針對加薩南部的軍事行動中，成功擊斃了策畫去年10月7日襲擊以色列的軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。

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根據《BBC》、《CNN》報導，以色列軍方宣布已確認戴夫在上個月的空襲中死亡，以色列國防軍（IDF）在聲明當中指出，以軍在7月13日於加薩走廊甘尤尼斯附近的安全區馬瓦希發動攻擊，鎖定的空襲目標正是戴夫和另一名哈瑪斯指揮官薩拉馬（Rafe Salama）居住的大院。

以軍在今年7月已證實擊斃薩拉馬，不過一直無法確認戴夫生死。戴夫是哈馬斯的下屬軍事組織卡桑旅 （Ezzedeen Al-Qassam Brigades ）領導人，據傳他已躲過至少以色列7次暗殺；以色列當局認定戴夫是去年10月7日謀劃突襲，造成1200名以色列人喪生的恐攻首腦之一。

報導稱，一名以色列軍方官員透露，以軍發動了「精確、有針對性的襲擊」，但一直到稍早收到新情報後，才有信心確認戴夫也在該次行動中被斬首；以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，戴夫之死是以色列「瓦解哈馬斯的重要里程碑」，並稱這個軍事行動反映出哈馬斯已經分裂，「這些恐怖分子若不投降，就會被殲滅。」

文內也提到，這名過去數十年習慣不斷變換住所，避免遭到追蹤暗殺，因此得到「客人」（the Guest）綽號的哈馬斯領導人，自1995年起開始策劃並大量殺害以色列士兵和平民，不只是以色列的頭號通緝犯，也被美國國務院列入恐怖分子名單，國際刑事法院更在今年5月批准了對他的逮捕令。

▲哈馬斯首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）今傳出於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈馬斯首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）日前傳出於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。（圖／美聯社／達志影像）
外媒指出，在連續兩天傳出戴夫與哈尼亞死訊後，哈馬斯領導人還剩3位；包括加薩地區領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）、哈瑪斯聯合創始人扎哈爾（Mahmoud Zahar）、前哈瑪斯政治局主席馬沙爾（Khaled Meshaal）。

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