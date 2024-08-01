罔腰求饒依舊被暴打！鳳梨認「因被挑釁」硬起來嗆：是要道歉什麼
網紅鳳梨（吳泓逸）和變性網紅罔腰（江嘉文）過去有一段情，昨日鳳梨突點名指罔腰「盜刷信用卡4年」，罔腰今（1）日反擊貼出被家暴影片，引起軒然大波。鳳梨不僅承認有動手，更要罔腰不要帶風向，網友提問「為何要打人？」他直接回：「因為挑釁啊怎麼了？」鳳梨也回嗆要他道歉的網友，「我是要道歉什麼？」態度相當強硬。
記者林奕如／綜合報導
網紅鳳梨今晚持續發文，他嗆罔腰：「你喜歡冷飯熱炒就不要怪我不尊重你，事情很單純，自己做了什麼事自己心知肚明，去扯十年前的舊聞一點幫助都沒有，到底哪來的想法會覺得用這樣風向就會帶過？盜刷就是事實，我發現就即時停卡並調閱了，自己不檢討自己的所作所為，在那邊扯十年前的互ㄡ（毆）意圖扭曲事實，然後才說我不尊重還扯什麼性別平等，你的每一波操作跟套路我都很麻痺了。」他對於網友提問「所以你有打人嗎？」他直率回應：「互相都有，怎麼了嗎？」大方認了有揮拳，但此舉被砲轟合理化暴力行為，他對於負面聲浪不以為意。
鳳梨的正宮歐菈今年2月與鳳梨結婚，網友問她鳳梨有動手過？她強調：「快四年都沒有欸，各位不用擔心，我跟他相處得好好的，有的話還會在一起到現在嗎。」歐菈也強調，「我不是傻，你們看事情不要看一面。」她齊心對抗老公前任罔腰。
罔腰則先在IG澄清自己沒有盜刷一事，也有誠意要解決，更曬出曾被鳳梨家暴影片，影片中，可見鳳梨對罔腰不斷拳打腳踢，嘴裡還爆著粗口，罔腰也一直道歉「老公對不起」。罔腰曬出醫院的診斷證明，身上有8處受傷，並且無奈發文：「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你啊，怕你又來我家砸鐵門，我不自殺聲明，我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」不少人聲援罔腰，雙方各有支持者。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995