房價回不去了？專家4點斷言下半年中古屋：量縮價揚 建商狠狠賺
六都1日公布7月買賣移轉棟數，總計2萬6555棟，月增11.6%、年增33.6%，，為2014年以來、近11年同期最大量紀錄。雖然7月面臨新青安嚴查違規、緊縮銀行緊縮銀根，但是交易量仍呈現成長趨勢。不過，展望下半年房市，房產專家卻透過4點分析，斷言中古屋房市將量縮價揚，房價想回去，不是那麼簡單，最大贏家還是建商。
記者徐銘穗/綜合報導
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，上半年六都總交易量為13萬6499棟，比去年同期大增約27.6%，創下近11年來最高紀錄，直言上半年二手屋市場「量價俱揚」，但是展望下半年，預期市場將會朝向「量縮價漲」的方向邁進，分析有以下4原因：
1.上半年成交量已高，下半年若要續增並不容易。
2.全國二手成屋待售存量已降至近2年低點，僅剩約7.46萬戶，供給量少，成交量自然難以放大。
3.下半年賣方拿翹、買方追價的情況仍不會改變。假設今年全年買賣移轉棟數約35萬棟，而目前二手成屋待售存量只剩約7.46萬戶、大約是2.5個月庫存量，顯示二手屋供給非常緊繃。
4.由於二手屋貸款變難、利率變貴，預料會有部份需求流入預售市場，因而分食二手屋交易量。
何世昌觀點引發討論，知名影評「膝關節」直言：「所以下半年預售買氣全吃了！」網友認為，最近銀行放貸變得很緊縮，「多少會影響中古屋購買意願，也許轉去買預售屋，建商又要笑呵呵了」。何世昌也笑說：「營建股不是漲假的！」