美金10元鈔能買多少小籠包？全球鼎泰豐比一比 台北竟不是最多
連鎖速食餐廳麥當勞在全球進駐，「大麥克指數」（Big Mac index）也被用來比較美元與其他國家幣值以及城市生活開銷，美媒《Axios》也以台灣起家的連鎖餐廳鼎泰豐設定了「小籠包指數」，計算如果拿出10塊美元能夠在全球各大城市的鼎泰豐買下多少顆小籠包，而計算結果最後在台北能買到15.7顆小籠包，但數量比馬來西亞吉隆坡還要少。
國際中心楊智傑／綜合報導
鼎泰豐今年七月進駐紐約一級美食戰區，作為首間美國東岸的紐約分店佔地面積達740坪，是鼎泰豐全球過百家分店中最大的分店，位置則位於百老匯大道，介於時代廣場與中央公園間，地段精華且人流不間斷，目前小籠包定價每籠為美金18元（約新台幣580元）。
根據《Axios》計算，如果顧客拿著一張大約為新台幣327.6元的「10美元鈔票」，在位於紐約曼哈頓中城的鼎泰豐紐約分店消費只能購買到5.4顆小籠包，不過在全球9座大城市當中，紐約還不算物價最貴的地方，如果拿著相同的鈔票到英國倫敦消費，只夠你買到4.3顆小籠包。
文內也指出這個「小籠包指數」如果回到台北，可以用10美元購買到15.7顆小籠包，而在馬來西亞吉隆坡市則可以購買到16.6顆小籠包，是倫敦市的將近4倍。
按照《Axios》的計算，10美元鈔票能夠買到10顆小籠包以上的城市為北京、台北與吉隆坡，分別是12.1顆、15.7顆與16.6顆，其他以下六個城市都不足10顆，物價最貴的倫敦只能買到4.3顆，近期開幕的紐約可買到5.4顆，而在洛杉磯則能買到5.7顆，日本東京可買到6.6顆，賭城拉斯維加斯則是7.4顆，與澳洲雪梨的7.5顆相差不遠。