台股ETF首例！元大台灣50反1擬反分割　金管會緊盯2件事

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三是公司要召開受益人會議，目前預計在今10月17日舉行；四是向金管會申請核准變更信託契約相關內容後，3個月內完成基金的分割、反分割。
元大投信也說明，00632R於2014年10月與元大台灣50正2（00631L）同步掛牌上市，是與元大台灣50（0050）搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化，至7月31日00632R每單位淨值為3.49元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。
據Bloomberg統計至2024年6月底，台灣ETF規模已是亞洲第三大市場，相關交易機制持續與國際接軌，朝台灣成為亞洲資產管理中心目標前進，因此在國際市場行之有年的ETF分割與反分割機制，台灣證券交易所已於2021年通過，未來若首次實施，將更有助於台灣ETF市場發展更為活絡。
參考國外知名案例如Vanguard S&P 500 ETF（VOO），該ETF於2013年10月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向ETF則有ProShares放空型納斯達克指數ETF（PSQ），為維持可交易性曾兩度進行反分割，顯示反分割是ETF為達到長期運作目標，會採行的交易方式處置。
元大投信表示，若執行反分割議案通過，00632R將以受益人會議當日10月17日收盤淨值為基準，採回到發行價20元以上的最小整數倍為反分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言，當反分割倍數為6倍時，每單位淨值會乘以6，而持有股數會除以6，其他倍數亦然。
至於00632R進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單2位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。