鄭怡靜橫掃波蘭「10:0」故意失誤？真實理由超意外：桌球界潛規則

奧運羽球／麟洋配4強再遇丹麥！對方臨場變招多　近一年狀況絕佳

▲2024巴黎奧運羽球男雙項目，「麟洋配」李洋／王齊麟今（1）日戰勝泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，靠著短拍數和中前場來回的把握，最終以21：14、21：17直落二贏球，連兩屆奧運都闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙項目，「麟洋配」李洋／王齊麟今（1）日戰勝泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，靠著短拍數和中前場來回的把握，最終以21：14、21：17直落二贏球，連兩屆奧運都闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男雙項目，「麟洋配」李洋／王齊麟今（1）日戰勝泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，靠著短拍數和中前場來回的把握，成功壓制對手的節奏，最終以21：14、21：17直落二贏球，連兩屆奧運都闖進到4強。下一輪他們將面對老對手丹麥的Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，對手2023年開始成績爆發，近況相當不錯，又是在歐洲主場作戰，雖然上一次交手我方贏球，但對方剛剛戰勝實力出眾的韓國組合，絕對不是可以小看的對手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李洋／王齊麟直落二晉級4強　再次交手丹麥組合

李洋／王齊麟此役面對泰國選手Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這個對手世界排名23，公認是8強中實力最差的一組，麟洋配首局拉開比分以21：14先下一城。次局面對泰國的反撲一度有一些壓力，不過他們很快回穩，取得3個賽點，並在第1個就拿下，順利晉級四強。

稍早世界第二的丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen以21：19、22：20擊敗韓國世界第4的姜珉赫／徐承宰，率先晉級到四強。李洋／王齊麟在此前的小組賽就曾擊敗過這組對手，雙方不陌生，就看他們能否再次複製前一場的勝利。

丹麥老將組合臨場變招多　臨洋得小心防範

Astrup／Rasmussen這對組合技術層面相當全面，而且臨場上花招不少，調整也多，搭配這次歐洲是他們的主場，可以預見明天的比賽變數應該不少，麟洋得把控好節奏。

丹麥男羽的人才庫一向夠厚，在Mathias Boe／Carsten Mogensen之後，Astrup／Rasmussen這對老將組合也繼承起了前輩老來俏的特點，近年是越打越好。2023年是Astrup／Rasmussen成績爆發的一年，在歐運會金牌和世錦賽亞軍之後，拿了很多站中高級別冠軍，總計2023年至今就奪下6座BWF世界巡迴賽500等級以上的冠軍，狀況相當出色。

本屆奧運男雙8強廝殺慘烈，不愧是羽球中最緊張刺激的項目，今天4組比賽都打得驚心動魄，除了上述兩組賽事外，中國世界第1的梁偉鏗／王昶以24：22、22：20戰勝印尼的Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto；謝定峰／蘇偉譯則在經歷過3局後，以13：21、21：14、21：16擊敗印度Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運現場／麟洋配又贏了！搶下4強門票　直落二解決泰國組合

快訊／全台都要看麟洋配晉級！HamiVideo爆當機災情　解決辦法曝

奧運羽球／麟洋配8強籤表出爐！抽中「上上籤」　將對決泰國組合

影／奧運羽球男雙「麟洋配」躺著打中國也能贏！網笑：污辱性極強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選