奧運羽球／麟洋配4強再遇丹麥！對方臨場變招多　近一年狀況絕佳

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李洋／王齊麟此役面對泰國選手Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這個對手世界排名23，公認是8強中實力最差的一組，麟洋配首局拉開比分以21：14先下一城。次局面對泰國的反撲一度有一些壓力，不過他們很快回穩，取得3個賽點，並在第1個就拿下，順利晉級四強。
稍早世界第二的丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen以21：19、22：20擊敗韓國世界第4的姜珉赫／徐承宰，率先晉級到四強。李洋／王齊麟在此前的小組賽就曾擊敗過這組對手，雙方不陌生，就看他們能否再次複製前一場的勝利。
丹麥老將組合臨場變招多 臨洋得小心防範
Astrup／Rasmussen這對組合技術層面相當全面，而且臨場上花招不少，調整也多，搭配這次歐洲是他們的主場，可以預見明天的比賽變數應該不少，麟洋得把控好節奏。
丹麥男羽的人才庫一向夠厚，在Mathias Boe／Carsten Mogensen之後，Astrup／Rasmussen這對老將組合也繼承起了前輩老來俏的特點，近年是越打越好。2023年是Astrup／Rasmussen成績爆發的一年，在歐運會金牌和世錦賽亞軍之後，拿了很多站中高級別冠軍，總計2023年至今就奪下6座BWF世界巡迴賽500等級以上的冠軍，狀況相當出色。
本屆奧運男雙8強廝殺慘烈，不愧是羽球中最緊張刺激的項目，今天4組比賽都打得驚心動魄，除了上述兩組賽事外，中國世界第1的梁偉鏗／王昶以24：22、22：20戰勝印尼的Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto；謝定峰／蘇偉譯則在經歷過3局後，以13：21、21：14、21：16擊敗印度Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty。
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