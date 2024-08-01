川普重返受槍擊賓州造勢 親邀「救命恩人」上台：是她救我一命
美國前總統、共和黨總統候選人川普在兩週前於賓州造勢遇刺，當時川普因為轉頭解釋數據圖表而閃過槍手攻擊，子彈最後驚險劃過川普右耳並未造成生命威脅。本週川普重返賓州再次舉行造勢，期間他還特地把當時製作圖表的工作人員叫上台，稱讚對方是「電腦天才」，還誇張表示這輩子接下每天都要「和這張圖睡在一起」。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年78歲的川普上個月在賓州造勢時，遭到20歲槍手庫克斯連開8槍，倖存的川普接下來獲得共和黨正式提名為總統候選人並宣布副手范斯，民調支持率在當時更節節高升；時隔兩週，康復的川普重返賓州造勢，他在哈里斯堡（Harrisburg）舉辦造勢時再度重申，要不是數據圖表剛好放在自己右邊，而川普本人又剛好轉了頭，否則可能會被精準擊中。
《獨立報》、《CBS》報導指出，川普特別在重返賓州造勢時找來了這名年輕的女性員工，在集會上川普先是談到自己靠「把頭轉向移民圖表」這個小動作而活了下來，接著還叫該名製作圖表的女員工上台，稱讚對方是「電腦天才」並親吻對方了一下，更說「她在某種程度上，簡直是救了我一命」。
被問及要不要上台講些話時，該名女員工則連續害羞搖頭婉拒，最後才略微尷尬地朝麥克風說了聲「嗨」便匆匆下台。
川普也誇張表示自己「愛死了這張圖」，還稱將在餘生都和這張圖表一起入睡，但也話鋒一轉向在槍擊事件中喪生的受害者致敬。
此外，川普也不忘攻擊目前最大的對手賀錦麗，批評對方的移民政策完全不可靠，此前他還在芝加哥一場活動上質疑賀錦麗的族裔，稱從不知道賀錦麗的非裔血統，暗示對方是為了選戰才強調這個身份；賀錦麗則在休士頓另一場活動回擊，稱川普這番言論只是「同樣地老調重彈」。