伊朗諾貝爾獎得主穆哈瑪迪　獄中健康惡化

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穆哈瑪迪於2023年因為她致力促進人權和自由而榮獲諾貝爾和平獎，支持她的團體表示，他們已獲悉7月進行的醫學檢查結果，「顯示她的健康狀況惡化，令人擔憂」。
要求釋放穆哈瑪迪的組織在一份聲明中表示，「釋放納爾吉斯(Narges，穆哈瑪迪的名字)聯盟(Free Narges Coalition)對穆哈瑪迪在拘留期間健康狀況惡化，感到極為擔憂」，並指出她面臨心血管(cardiovascular)、胃腸道(gastrointestinal)和其他健康風險。
該聯盟接著指出，被關押在德黑蘭伊文監獄(Evin prison)的穆哈瑪迪應該「立即」被釋放，並「毫不遲延地」獲得醫療護理。
支持者說，在過去的8個月裡，穆哈瑪迪一直患有急性背部和膝蓋疼痛，包括椎間盤突出(herniated spinal disc)的疾病。
即使在監獄中，穆哈瑪迪也繼續推動人權活動，並強力支持2022年9月，22歲年輕庫德族女性艾米尼(Mahsa Amini)在拘留期間死亡後，在伊朗各地爆發的抗議活動。艾米尼因為涉嫌違反伊斯蘭共和國對女性的嚴格服裝規定而被捕。
最近幾週，穆哈瑪迪和其他與她一起被關押在伊文監獄的婦女，在監獄院子裡舉行抗議活動，反對德黑蘭對2名伊朗庫德族活躍人士阿齊茲(Pakhshan Azizi)和穆罕默迪(Sharifeh Mohammadi)判處死刑，她們因為非為法武裝組織成員的身份而受到審判。
穆哈瑪迪於今年6月因為「反國家宣傳」罪被加判一年徒刑，此外，她也因為各種罪名加總被判處12年零3個月刑期、154下鞭刑、2年流放和各種社會與政治限制。
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