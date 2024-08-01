屁孩虐殺室友幼貓「肝臟碎成肉醬」掀公憤　網灌爆臉書轟：人渣

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭女要求林男帶Oreo去動物醫院，起初他還以「颱風天叫不到車」為由推託。翌日獸醫檢驗報告出爐，發現幼貓腹部出血嚴重，判定是連續受到強烈重擊。此時，林男才改口「人很不舒服，Oreo咬他耳朵，他只有輕輕揮一下」、「不是故意的」等語，並下跪磕頭道歉。
新北市動保處表示，接獲動物醫院通報後，已將貓隻大體接回解剖鑑定死因，研判Oreo是遭虐殺而死，涉嫌違反動保法，並報請警方介入偵辦，後續依據動物保護法第25條之規定，若是故意使動物遭受傷害，導致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡，處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。
飼主鄭女事後將過程上傳至社群，文中表示林男至今毫無悔意，甚至還大言不慚地說「既然已經覺得是他做的，為何還要來問他」等語，更痛斥其為「人渣」。貼文在網路上發酵，林男臉書、IG很快被肉搜灌爆，現已關閉改為私人帳號。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110