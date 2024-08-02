台灣美食展8/2登場！7大吃到飽餐券整理　5.7折起「必搶買1送1」

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📍台北美福飯店
台北美福飯店的人氣餐廳「彩匯自助餐廳」，推出自助餐券「買一送一 快閃優惠」，每天有兩個時段推出。
時段一：
每日11:00，推出「彩匯平日下午茶餐雙人券」只要優惠價1,210元 (原價2,420元）
時段二：
每日16:00，推出「彩匯平日晚餐雙人券」優惠價2,090元 (原價4,180元)。
提醒每時段採「限量銷售」，單一時段每人限購1組。票券優惠使用期間為2024年7月8日-2024年12月31日。
兩時段搶不到也沒關係，其他時間一樣有優惠餐券，高人氣的「平日下午茶餐四人同行券」，每張3,360元，每人原價1,100元+10%，購買餐券平均每人只要840元。午、晚餐期則推出每套5張及10張的套券，平日午餐券每人1,350元，晚餐券每人1,600元，最低享77折起的優惠價，假日亦可加價使用。
📍台北圓山飯店
台北圓山飯店的「松鶴自助餐廳」，推出「平日松鶴自助午晚餐」單人券，一本10張售價10,800元(原價12,800元)，8.4折現省入手；「平日松鶴自助下午茶」，一本10張優惠價7,140元。
📍台北晶華酒店栢麗廳
∎栢麗廳「平日早餐雙人優惠券」原價: 1,936元 / 旅展價:1,399元 ，買10張再加贈1張、等同6.9折
∎栢麗廳「平日下午茶雙人優惠券」原價:2,376元 / 旅展價:1,799元 ，買10張再加贈1張、等同7.2折。
∎栢麗廳「平日下午茶四人優惠券」原價: 4,752元 / 旅展價:3,299元 ，買10張再加贈1張、等同6.6折。
📍晶華泰市場
∎「平日栢麗廳/泰市場自助美饌雙人環遊券」原價: 3,476元 / 旅展價:2,599元 ，買10張再加贈1張、等同7.1折
∎「平日栢麗廳/泰市場自助美饌四人環遊券」原價: 6,952元 / 旅展價:4,699元 ，買10張再加贈1張、等同6.4折
📍故宮晶華
∎故宮晶華「平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券」原價: 3,078元 / 旅展價:2,299元，買10張再加贈1張、等同6.2折
∎故宮晶華「平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券」原價: 6,156元 / 旅展價:3,999元，買10張再加贈1張、等同5.7折
📍天成飯店集團-台北花園大飯店
台北花園大酒店饗聚廚房自助餐，平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折，平均每客只要780元，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴。
📍大倉久和飯店
∎歐風館自助餐廳「
∎歐風館「平日午餐雙人券」，優惠價2,200。
另外，有兩天推出飯店招牌菜能於現場免費試吃：
8/2(五)上午1040於攤位邀請民眾免費品嚐「鮑魚糯米雞」
8/4(日)上午1040於攤位邀請民眾免費品嚐「
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！