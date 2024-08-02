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台灣美食展8/2登場！7大吃到飽餐券整理　5.7折起「必搶買1送1」

▲台灣美食展於今日8月2日選在台北世貿一館登場，活動將至8月5日，本文整理必買自助餐券7家，其中更有滿一送一的超殺優惠，圖為去年美食展實況。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣美食展於今日8月2日選在台北世貿一館登場，活動將至8月5日，本文整理必買自助餐券7家，其中更有滿一送一的超殺優惠，圖為去年美食展實況。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣美食展今(2)日於台北世貿一館登場，將展到8月5日，此次規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區，匯聚上百家人氣品牌、米其林必比登推薦美食，其中每次展覽必搶的五星飯店自助餐餐券也有多家業者參與，最低打到5.7折，另外，台北美福飯店的自助餐券更是每天有兩個時段推出限量的「買一送一」優惠，勢必又將造成排隊人潮。

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📍台北美福飯店
台北美福飯店的人氣餐廳「彩匯自助餐廳」，推出自助餐券「買一送一 快閃優惠」，每天有兩個時段推出。

時段一：
每日11:00，推出「彩匯平日下午茶餐雙人券」只要優惠價1,210元 (原價2,420元）

時段二：
每日16:00，推出「彩匯平日晚餐雙人券」優惠價2,090元 (原價4,180元)。

提醒每時段採「限量銷售」，單一時段每人限購1組。票券優惠使用期間為2024年7月8日-2024年12月31日。

兩時段搶不到也沒關係，其他時間一樣有優惠餐券，高人氣的「平日下午茶餐四人同行券」，每張3,360元，每人原價1,100元+10%，購買餐券平均每人只要840元。午、晚餐期則推出每套5張及10張的套券，平日午餐券每人1,350元，晚餐券每人1,600元，最低享77折起的優惠價，假日亦可加價使用。

▲台北美福飯店的自助餐券推出優惠，更於每天兩時段於現場推出限量的「快閃買一送一」活動。（圖／台北美福飯店提供）
▲台北美福飯店的自助餐券推出優惠，更於每天兩時段於現場推出限量的「快閃買一送一」活動。（圖／台北美福飯店提供）
📍台北圓山飯店
台北圓山飯店的「松鶴自助餐廳」，推出「平日松鶴自助午晚餐」單人券，一本10張售價10,800元(原價12,800元)，8.4折現省入手；「平日松鶴自助下午茶」，一本10張優惠價7,140元。

▲「松鶴自助餐廳」推出「平日松鶴自助午晚餐」單人券，一本10張售價10,800元(原價12,800元)。（圖／台北圓山飯店提供）
▲「松鶴自助餐廳」推出「平日松鶴自助午晚餐」單人券，一本10張售價10,800元(原價12,800元)。（圖／台北圓山飯店提供）
📍台北晶華酒店栢麗廳
∎栢麗廳「平日早餐雙人優惠券」原價: 1,936元 / 旅展價:1,399元 ，買10張再加贈1張、等同6.9折

∎栢麗廳「平日下午茶雙人優惠券」原價:2,376元 / 旅展價:1,799元 ，買10張再加贈1張、等同7.2折。

∎栢麗廳「平日下午茶四人優惠券」原價: 4,752元 / 旅展價:3,299元 ，買10張再加贈1張、等同6.6折。

▲台北晶華酒店栢麗廳推出自助餐券。（圖／台北晶華提供）
▲台北晶華酒店栢麗廳推出自助餐券，最低有6.6折優惠。（圖／台北晶華提供）
📍晶華泰市場

∎「平日栢麗廳/泰市場自助美饌雙人環遊券」原價: 3,476元 / 旅展價:2,599元 ，買10張再加贈1張、等同7.1折

∎「平日栢麗廳/泰市場自助美饌四人環遊券」原價: 6,952元 / 旅展價:4,699元 ，買10張再加贈1張、等同6.4折

▲泰市場推出兩款自助餐券，最低6.4折起。（圖／晶華酒店集團提供）
▲泰市場推出兩款自助餐券，最低6.4折起。（圖／晶華酒店集團提供）
📍故宮晶華

∎故宮晶華「平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券」原價: 3,078元 / 旅展價:2,299元，買10張再加贈1張、等同6.2折

∎故宮晶華「平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券」原價: 6,156元 / 旅展價:3,999元，買10張再加贈1張、等同5.7折

▲故宮晶華因應8月2日至5日的台灣美食展，即日起於線上推出優惠，最低為每人千元就能吃到。（圖／台北晶華酒店提供）
▲故宮晶華因應8月2日至5日的台灣美食展，即日起於線上推出優惠。（圖／台北晶華酒店提供）
📍天成飯店集團-台北花園大飯店
台北花園大酒店饗聚廚房自助餐，平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折，平均每客只要780元，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助餐則有平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折，平均每客只要780元。（圖／天成集團提供）
▲台北花園大酒店饗聚廚房自助餐則有平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。（圖／天成集團提供）

📍大倉久和飯店

∎歐風館自助餐廳「平日午餐單人券」10張原價16,698元，買十送一，特價12,000元，等於一張只要約1090元，將近6.5折優惠。

∎歐風館「平日午餐雙人券」，優惠價2,200。

另外，有兩天推出飯店招牌菜能於現場免費試吃：

8/2(五)上午1040於攤位邀請民眾免費品嚐「鮑魚糯米雞」限量一百份

8/4(日)上午1040於攤位邀請民眾免費品嚐「松阪豬叉燒包」限量一百份

▲大倉久和飯店的歐風館自助餐廳因應不同活動推出主題菜品，此次自助餐餐券約下殺6.5折。（圖／大倉久和提供）
▲大倉久和飯店的歐風館自助餐廳因應不同活動推出主題菜品，此次自助餐餐券約下殺6.5折。（圖／大倉久和提供）
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