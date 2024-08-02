土耳其射擊銀牌大叔爆紅！真實背景驚人　馬斯克也說讚

美俄冷戰後最大換囚行動！華爾街日報記者獲釋　拜登回應了

▲白宮證實，美國、俄羅斯已達成換囚計畫，早前被判刑16年的華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(Evan Gershkovich)，美國總統拜登也在白宮發表致詞。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮證實，美國、俄羅斯已達成換囚計畫，早前被判刑16年的華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(Evan Gershkovich)，美國總統拜登也在白宮發表致詞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯週四（1）與美國在內的數個西方國家按照換囚協議，釋放包含3名美國公民等一共26名囚犯，其中包含遭以「間諜罪」重判16年有期徒刑的美國《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich），這是俄羅斯自冷戰以來與西方之間的最大規模換囚行動。

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《美聯社》、《BBC》稍早報導指出，土耳其官員證實換囚行動已經完成，而美國白宮也在不久前表示在換囚名單中的3名美國公民已經獲釋包含去年3月29日在葉卡捷琳堡被捕的《華爾街日報》記者、2018年被俄國拘留的美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），以及去年10月被拘捕的美國自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）俄裔美國記者庫瑪謝瓦（Alsu Kurmasheva）。

土耳其居中協調　多國公民獲釋

這次換囚行動在土耳其國家情報局（Turkish National Intelligence Agency）協調下，總共牽涉26名囚犯，來自7個國家。有目擊者更向媒體表示，看到屬於俄羅斯政府的飛機抵達土耳其首都安卡拉（Ankara）。

除了上述提到的3名美國公民以外，還包含俄國異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）、俄國反對派政治人物雅辛（Ilya Yashin）和人權運動家奧羅夫（Oleg Orlov）也可能獲釋，而德國則將釋放俄羅斯聯邦安全局（FSB）上校柯拉希可夫（Vadim Krasikov），他因2019年在柏林一座公園暗殺一名俄國異議人士，被德國判處無期徒刑。

美國與土耳其總統聲明

土耳其總統府表示，這些囚犯來自俄羅斯、白羅斯、美國、德國、波蘭、斯洛維尼亞及挪威。

美國總統拜登則稱非常感謝盟友，包括德國、波蘭、斯洛維尼亞、挪威和土耳其，「他們在艱難、複雜的談判中與我們站在一起，以實現這一成果」，他也說這起換囚交易有力地說明了為什麼在這個世界上擁有可以信任和依賴的朋友至關重要」；拜登強調，他不會停止工作，「直到世界各地每一個被錯誤拘留或扣為人質的美國人與家人團聚」。

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