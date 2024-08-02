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伊朗72小時內恐攻擊以色列？消息人士曝：將與代理人討論如何報復

▲哈馬斯政治領袖哈尼雅在伊朗遭到暗殺一事，讓中東緊張局勢再度升溫，圖為憤怒的伊朗民眾在德黑蘭街頭示威、焚燒以色列國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈馬斯政治領袖哈尼雅在伊朗遭到暗殺一事，讓中東緊張局勢再度升溫，圖為憤怒的伊朗民眾在德黑蘭街頭示威、焚燒以色列國旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas） 領導人之一、政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），7月31日在伊朗遭到暗殺，包含伊朗及哈馬斯當局都將矛頭指向以色列，時隔1天，以色列又宣布在7月1次針對加薩南部的軍事行動中，成功擊斃策畫去年10月7日襲擊以色列的軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。有美媒報導稱，伊朗及其盟友最快將於72小時內發動對以色列的攻擊，消息人士並透露，伊朗高級官員將於當地時間週四會見來自黎巴嫩、伊拉克和葉門的盟友代表，討論哈馬斯領導人在德黑蘭被殺後、將對以色列進行的報復行動。

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根據《CNN》報導，美國國防部官員警告，伊朗及其盟友恐將在72小時內，對以色列軍隊發動大規模襲擊。政治分析家阿什肯納齊（Avi Ashkenazi）認為，報復行動將涉及伊朗、黎巴嫩等國，而以色列也正在為此「預期反應」做準備，實施廣泛的防禦措施，以應對任何可能的攻擊。

有熟知內情的伊朗官員指出，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）當地時間週三主持最高國家安全委員會會議，下令直接攻擊以色列，正考慮對特拉維夫和海法附近的軍事目標，發動無人機、導彈聯合襲擊，但避免攻擊民用設施，同時也考慮讓葉門、敍利亞和伊拉克等盟友發動協同攻擊，以期達到「最大效果」。

同時，哈米尼也指示軍方，擬定進攻和防禦計劃，以防萬一衝突擴大，以色列和美國會聯合襲擊伊朗。

▲哈馬斯首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）今傳出於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈馬斯首腦之一哈尼雅於伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，震驚國際社會。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，5位伊朗消息人士也告訴《路透社》，哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織、葉門胡塞（青年運動）、黎巴嫩真主黨、伊拉克抵抗組織的代表，都將出席在伊朗首都德黑蘭舉行的會議，將進行徹底評估，以找到報復猶太復國主義政權（以色列）最佳、最有效的方式。

《紐約時報》則引述消息報導，稱哈尼雅下榻的德黑蘭賓館，早在2個月前就被秘密安置爆炸裝置，待他前去參加新任伊朗總統就職典禮、住進房間後，炸彈便被遙控引爆，不過目前仍不清楚炸彈是如何被藏在賓館裡面的。

為了避免中東爆發全面戰爭，歐美多國官員積極磋商，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已與約旦、卡達外長會談，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則聯繫以色列防長加蘭特（Yoav Gallant），白宮中東和北非事務協調員麥格克（Brett McGurk）接觸沙烏地阿拉伯官員，之後將前往埃及首都開羅，討論加薩局勢。

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