我在巴黎奧運／危險的巴黎18區！從害怕到愛上　替自己創造舒適圈

我是廣告 請繼續往下閱讀
說實話，來到巴黎本身就是一次冒險。我們的居住地點位於巴黎的第18區，出發前，我在網上看到很多關於這個區域治安不好的資訊，這讓我對這個地方充滿了戒心。通常旅遊部落客都會建議避開巴黎北部的第18區，因為這裡被視為治安較差的區域，特別是靠近聖心堂的地方，這裡不僅有許多窮人聚集，治安狀況也較為複雜。
據說，不僅觀光客容易成為目標，連當地居民也時常有被洗劫的經歷，這些訊息讓我初來乍到時，不得不對周圍環境保持高度警惕。
每當聽到街邊傳來大吼大叫的聲音時，總會不由得繃緊神經，但隨著時間的推移，我發現這些擔憂其實有些多餘，這裡的居民非常友善，旁邊的鄰居總是主動和我們打招呼，讓我對18區的印象大為改觀，也開始享受在這裡的生活。
在巴黎的日常 烤肉店的美味撫慰心靈
每天，我都會走到附近的超市採買。我的法語水平雖然有限，但每次購物都是一次有趣的經驗，我用超破的法語和店員交流，並借助Google翻譯勉強溝通，每天學到一個新的法語單字，這樣的日子讓我漸漸適應18區的步調。
雖然18區並不是最繁華的區域，但卻有著獨特的魅力，街邊的餐酒館、麵包店和烤肉店都是我的最愛，尤其是烤肉店的烤羊排和烤雞，簡直是人間美味。在每天吃法國麵包之餘，這些美食給了我更多的選擇，加上從台灣帶來了泡麵，讓我在最累的時候，喝上一碗熱湯，疲勞一掃而空。
最愛的陽台時光 尋找靈感與放鬆
家庭式公寓的陽台是我除了書桌之外，待得最久的地方。坐在陽台邊看著日落光影的變化，遠眺遠方的教堂，搭配一杯法國紅酒，這些時刻燃起我的寫稿靈感。每當坐了一段時間後，我彷彿能量滿滿，回到書桌後又能進入「寫稿」模式，為台灣的讀者帶來最即時、最感動的第一線報導。
儘管我沒有留學的經驗，但這次在巴黎的出差人生，讓我深刻體會到異國生活的挑戰與樂趣，即便每天外出採訪都像在打仗，需要嚴防身邊的可疑人士，但環顧四周的歐風建築，也充滿了幸福感。
物價高得嚇人 好好努力工作賺錢吧
在這裡，高昂的物價，讓我必須精打細算，尋找最划算的生活方式，我也發現許多有趣的事情，比如在超市遇到熱心的法國老奶奶，她用簡單的英文推薦必買商品；又或者在街頭偶遇一場即興的音樂演出，那些動人的旋律瞬間消除我的疲憊。
雖然巴黎的物價高得嚇人，但這裡的經歷讓我倍感珍惜。每一天都在努力工作，希望賺更多的錢，未來能再回到這座城市，好好享受它的美好。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。