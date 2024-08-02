財報令人失望、裁員、Q4停止配息　英特爾盤後股價一度瀉逾20%

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以業務部門來看，資料中心和人工智慧部門營收為30億美元，年減3%；客戶端運算集團部門營收為74億美元，年增9%；網路和邊緣運算部門營收為13億美元，年減1%。另外，英特爾代工業務營收為43億美元，年增4%。
而針對第三季營運狀況，英特爾預計調整後每股淨虧損3美分，營收在125億至135億美元之間。LSEG分析師預期調整後EPS為31美分，營收為143.5億美元。
英特爾執行長Pat Gelsinger在與分析師的電話會議上表示，決定加速生產能夠處理AI工作的Core Ultra PC晶片，導致了虧損。他表示，英特爾之前已經表示，為了促進AI PC類別發展而進行的投資，會在短期內對利潤率造成壓力。公司認為這樣的取捨是值得的。AI PC將從目前不到10%的市占，增長到2026年的超過50%。
此外，英特爾表示，與AI相關的PC晶片業績超出內部預期，並預計2024年出貨量將超過4000萬。
利空消息不只財報表現不如預期，英特爾還宣布，為了簡化營運，將進行一項高達100億美元的成本削減計畫，將大幅削減支出和員工人數。其中，裁員計畫將影響約15000名員工，主要在今年內實施。可以說是2020年3月以來，美國企業單次裁員中規模最大的一次。不僅是裁員，英特爾表示，預計今年將削減成本約200億美元，2025年降低175億美元，2026年將刪減更多。
此外，英特爾也宣布將從2024年第四季開始暫停配息，他們認為這動作將直到現金流改善至可持續較高水平，這也對其競爭力將有正面幫助。執行長Pat Gelsinger指出，儘管我們達到了關鍵產品和製程技術里程碑，但我們第二季的財務業績仍令人失望。
財報表現低於預期、裁員、第四季停止配息，這些利空因素也襲擊英特爾盤後股價，一度下跌逾20%。