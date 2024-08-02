奧運鐵人三項多人腸胃炎！塞納河水質超髒 選手：我們像是小丑
2024巴黎奧運女子鐵人三項運動項目，最終女子組由法國地主好手Cassandre Beaugrand奪金，不過因為塞納河的水質不佳，也讓來自西班牙的醫生兼選手Miriam CasillasGarcía不滿，她表示：「選手真的太厲害，可以在這種環境下比賽，但也很令人心寒，因為我們就像馬戲裡的小丑。」由於塞納河在經過3年的時間改善水質，就連巴黎市長伊達爾（Anne Hidalgo）還在奧運前夕親自下水游泳，以證明適合舉辦比賽，加上當地花了14 億歐元（約504億台幣）的資金整治河川，但現在看起來，還是無法阻止選手抱怨。
記者吳政紘/綜合報導
選手抱怨 甚至有人狂吐
塞納河污染非常嚴重，由於大腸桿菌等細菌含量長期超標，近百年來禁止游泳以免感染疾病，連當地人都不太敢下水，不過這次奧運，法國想要改變形象，花了上百億台幣投入，但還是成效不彰，尤其下雨過後，塞納河的水質更差。
塞納河的水質問題，令巴黎奧運鐵人三項一度被迫延後舉辦，加拿大男子選手Tyler Mislawchuk第9名完賽後，居然在終點處劇烈嘔吐，畫面網路瘋傳也引發熱議。
Miriam CasillasGarcía表示：「主辦單位沒有考量選手健康，多少人因此腸胃炎，可能還要花數個月去治療。」她透露，這次鐵人三項競賽，很明白會導致有些選手的生涯遭到影響。
此外，她也痛批，巴黎奧運官方沒有備案，因爲真的有的話，也不會被迫延期，她說：「我們就像是馬戲團的小丑，這是很令人悲傷的事。」